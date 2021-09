Simona Halep, parteneră surpriză la antrenament. Cu cine s-a pregătit după despărțirea de Darren Cahill

Fostul lider WTA nu a motivat cu renumitul tehnician, dar salariul uriaș al australianului ar putea reprezenta o justificare.

Presa internațională a scris pe larg despre acest lucru, jurnaliștii fiind convinși că românca și în echipa sa pentru anul 2022.

După despărțirea de Darren Cahill, Simona Halep s-a antrenat cu Irina Fetecău

La doar câteva zile după ce a anunțat despărțirea de Darren Cahill, Simona Halep s-a întors din scurta vacanță petrecută cu Toni Iuruc și a revenit pe terenul de tenis, antrenându-se o tânără jucătoare din țara noastră.

Rămasă fără antrenor, fostul lider WTA s-a pregătit alături de Irina Fetecău în vederea participării la turneul de la Indian Wells, care va avea loc în perioada 6-17 octombrie.

”O zi frumoasă şi un antrenament grozav alături de Simona Halep”, a scris Fetecău pe reţelele de socializare, postând și o fotografie în care apare de Simona Halep.

Halep și Cahill au mai întrerupr colaborarea și în 2018

La câteva ore bune după ce Simona Halep a anunțat încetarea colaborării cu Darren Cahill, antrenorul australian a oferit o . Acesta a răspuns la postarea făcută de româncă pe contul de Twitter și i-a mulțumit sportivei pentru anii frumoși petrecuți împreună.

Cahill este unul dintre cei mai apreciați antrenori din tenis, iar colaborarea cu Halep, începută în 2016, a venit după experiențele extraordinare cu Andre Agassi, Andy Murray, Fernando Verdasco și Lleyton Hewitt. Australianul a reușit să facă din Agassi cel mai vârstnic lider ATP din istorie, iar din Hewitt cel mai tânăr lider mondial.

Simona Halep şi Darren Cahill au început să lucreze împreună în 2016, însă la finalul sezonului 2018 a intervenit prima ruptură dintre cei doi. Atunci, , pe contul personal de Instagram.

Cahill nu a venit la nunta lui Halep

Deși pare surprinzătoare, ”ruptura” dintre Simona Halep și Darren Cahill era oarecum petrecute în ultima lună și în care de fiecare dată a fost implicat și soțul sportivei Toni Iuruc.

Primul s-a petrecut în timpul turneului de Grand Slam de la US Open, acolo unde fostul lider WTA s-a oprit în optimile de finală, învinsă de Elina Svitolina. Toni Iuruc a fost alături de Halep la New York, dar a preferat să nu stea în aceeași lojă cu Darren Cahill, așa cum s-a întâmplat la alte turnee din acest an, semn că încă de atunci existau probleme în tabăra campioanei noastre.

Confirmarea a venit în urmă cu câteva zile, când antrenorul australian nu a fost prezent la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Nu se știe dacă cei doi nu l-au invitat pe Cahill sau acesta a declinat oferta. În momentul în care sportiva noastră își lega oficial viitorul de omul de afaceri, Cahill se afla la un meci din NFL, la Las Vegas.