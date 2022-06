Simona Halep, pas mare spre revenirea în top 10 WTA după Wimbledon 2022. Câte locuri va urca

Simona Halep este pe locul 19 în publicat luni, 20 iunie. A urcat o poziție și cel mai probabil va continua ascensiunea și după turneul de la Bad Homburg, unde debutează marți, .

WTA și ATP nu vor acorda puncte la Wimbledon 2022. Simona Halep va urca sigur în clasament după turneul de Grand Slam

Un prim pas important pentru revenirea în top 10 îl va face Simona Halep în luna iulie, după turneul de la Wimbledon. Indiferent de rezultatele pe care le va obține pe iarba londoneză.

Asta pentru că nu se vor acorda puncte în ediția din acest an a competiției. O măsură prin care ATP și WTA au taxat decizia organizatorilor de a .

Doar că jucătorii își vor pierde punctele acumulate în 2021 și nu vor putea lupta să și le apere în ediția din acest an. O situație care va afecta multe dintre rivalele Simonei Halep din fruntea clasamentului. Dar nu și pe româncă, deoarece ea nu a jucat la ediția din 2021 a competiției, din cauza unei accidentări.

Simona Halep nu a participat la Wimbloedon 2021 din cauza unei accidentări. Câte puncte pierd rivalele ei din top 20

Astfel că, deși nu este încă într-o formă grozavă, Simona Halep va face un nou pas important pentru revenirea în top 10. Indiferent de rezultatele de la . Iată ce puncte vor pierde jucătoarele din top 20 WTA după competiția de la All England Club.

Iga Swiatek 8631 puncte la ultima actualizare / 240 puncte pierdute după Wimbledon 2022 Anett Kontaveit 4511 / 10 Ons Jabeur 4340 / 430 Paula Badosa 4245 / 240 Maria Sakari 4205 / 70 Aryna Sabalenka 4145 / 780 Karolina Pliskova 3777 / 1300 Danielle Collins 3255 / 70 Jessica Pegula 3185 / 70 Garbine Muguruza 2961 / 130 Emma Răducanu 2952 / 240 Coco Gauff 2940 / 240 Daria Kasatkina 2685 / 70 Jelena Ostapenko 2596 / 130 Barbora Krejcikova 2592 / 240 Leylah Fernandez 2590 / 10 Belinda Bencic 2580 / 10 Angelique Kerber 2419 / 780 Simona Halep 2305 / 0 Victoria Azarenka 2146 / 70

Karolina Pliskova, marea pierzătoare în clasamentul WTA după Wimbledon 2020. Va ceda 1.300 de puncte și iese sigur din top 10

În sezonul de iarbă, Simona Halep mai poate aduna puncte la Bad Homburg. Pornește ca favorită 2 în Germania, după Daria Kasatkina, iar dacă va câștiga titlul va ajunge la 2525 puncte. Trece sigur peste Kerber, dar ar putea depăși și jucătoare ca Barbora Kreajcikova, Jelenka Ostapenko și chiar Karolina Pliskova.

Sportiva din Cehia, finalistă a ediției din 2021, este marea pierzătoare după decizia WTA de a nu acorda puncte la Wimbledon 2022. Va pierde cele 1.300 de puncte pe care le acumulase anul trecut, fără posibilitatea de a le apăra. Astfel că Simona poate ajunge până pe locul 15 după Wimbledon 2022, chiar și dacă părăsește repede competiția de la Londra.

Simona Halep a urcat pe 12 în WTA Race și continuă cursa pentru Turneul Campioanelor. US Open 2022 ar putea fi decisiv

Simona Halep pierde în schimb o șansă de a urca în clasamentul Race la Wimbledon 2022. Semifinala de la Birmingham a adus-o până pe 12 și este în cursă pentru a prinde primele opt poziții, care asigură calificarea la Turneul Campioanelor.

În prezent, Simona Halep are 1551 puncte în clasamentul Race, 265 de recuperat față de Belinda Bencic, ocupanta poziției a opta în WTA Race. Fără puncte la Wimbledon, US Open rămâne un turneu care se anunță crucial pentru stabilirea ierarhiei care duce la Turneul Campioanelor. Simona Halep a avut adesea rezultate dezamăgitoare la New York.