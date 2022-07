Simona Halep, planuri mărețe în noua afacere: ”Venim și noi din urmă”

Fostul lider mondial și-a achiziționat un teren pe DJ228 din satul Culmea, care aparține de Ovidiu, unde , dar are în vedere să-și facă și un hotel.

Planurile Simonei Halep în afacerea cu vinuri

Tatăl Simonei Halep, Stere, prezent la o degustare de vinuri, la Constanța, a dezvăluit planurile pe care le au în noua afacere și a anunțat că în curând vor fi lansate soiurile care le produce familia sportivei.

ADVERTISEMENT

”Venim și noi din urmă. Avem și noi domeniile noastre de vin, dar avem numai vin roșu, Cabernet și Merlot, 14 hectare. Și o să apară și vinul nostru poate la anul”, a declarat Stere Halep la Antena 1, conform .

Jucătoarea de tenis are de gând să scoată pe piață un vin care să fie cunoscut la nivel internațional și care să-i poarte numele. Cum ea este ocupată cu viața sportivă, de noua afacere se ocupă doi nepoți ai familiei Halep.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a obținut peste 35 de milioane de euro din tenis, iar o parte dintre bani i-a investit în afaceri. Românca a deschis un bloc situat în partea de nord a stațiunii Mamaia și a început construirea unui al doilea imobil. Ea mai deține și două hoteluri, în Brașov și în Poiana Brașov.

Unde va juca Halep înainte de US Open

Prima competiție la care Simona Halep va participa după Wimbledon 2022 este Citi Open, care avea loc la Washington, în perioada 1-7 august. Este greu de crezut că românca va mai juca undeva în luna iulie, mai ales că sunt doar turnee de zgură, cu excepția celui de la Praga.

ADVERTISEMENT

Fostul lider mondial a bifat de-a lungul carierei o singură participare la turneul din capitala SUA. Se întâmpla în urmă cu cinci ani, în 2017. Anul în care, în octombrie, devenea numărul 1 mondial.

Apoi, românca va mai juca la , așa cum a confirmat antrenorul Patrick Mouratoglou. ”Programul este clar: începe cu o vacanță, de care are nevoie. Apoi, urmează Washington, Toronto, Cincinnati și US Open, cu o săptămână de antrenamente. S-a antrenat destul și are un ritm foarte bun. E mai bine să joace”, a declarat francezul.

ADVERTISEMENT

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, pe 13 noiembrie. Evenimentul va fi urmat de o petrecere selectă, la Cazinoul Sinaia, cu aproape 300 de invitaţi.