Simona Halep, postare cu care își pune fanii pe jar: „Prima iubire nu se uită niciodată”. Foto

Simona Halep se bucură de o viață lipsită de stresul turneelor săptămânale. Marea campioană a României s-a retras, în luna februarie, din tenisul profesionist, după turneul de la Transylvania Open. Acum, ea încearcă să se bucure de micile plăceri ale vieții.

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis

. Fosta sportivă s-a plimbat mult în ultima perioadă și pare mai fericită ca oricând.

ADVERTISEMENT

Totuși, Simona nu a renunțat total la marea ei iubire. Ea încearcă să rămână în formă și face tot posibilul pentru a juca, din când în când, tenis. Acum, însă, joacă fără niciun fel de presiune și doar se bucură de sport. Ea chiar a postat o fotografie pe zgura unui teren.

„Prima iubire cică nu se uită niciodată”, a fost mesajul postat de Simona Halep, alături de o fotografie de pe un teren de tenis cu zgură, suprafața pe care a reușit cele mai mari performanțe.

ADVERTISEMENT

Simona Halep: „A fost o împlinire foarte mare sufletească”

. Ea a câștigat două titluri de Grand Slam, unul la Wimbledon și unul la Roland Garros. În plus, a stat săptămâni la rând pe primul loc în clasamentul WTA.

„Am muncit, am pierdut trei finale și cumva a fost o împlinire foarte mare sufletească (n.r. – după ce a cucerit primul turneu de Grand Slam). Întotdeauna am spus că nu ești un număr 1 adevărat dacă nu ai un Grand Slam câștigat, astfel că a fost eliberarea mea ca sportiv și împlinirea că am ajuns numărul 1 și am câștigat și un Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun că momentul de la Wimbledon este mai prejos decât cel de la Roland Garros. Ce am trăit la Wimbledon a fost mult deasupra, deoarece cucerisem deja, nu mai era eliberarea că ‘gata, am fost în stare să câștig un Grand Slam’. Am câștigat la Wimbledon, ceea ce poate nici măcar nu am visat”, a declarat Simona Halep la Digi Sport.