Simona Halep, poziție tranșantă vis-a-vis de controversa vaccinării: “Sunt vaccinată și mă simt protejată!”

Simona Halep a obținut prima victorie după o pauză de trei luni și jumătate: . Succesul din primul tur de la Cincinnati i-a adus multă încredere campioanei noastre, care speră să revină încet-încet la nivelul ei obișnuit:

“A fost un meci puternic, ambele am jucat bine. Ploaia m-a ajutat să îmi regăsesc energia. Am fost mai puternică în setul decisiv, atât fizic, cât și mental. Este foarte important să am victorii.”, a spus Halep pentru FANATIK.

Simona Halep își liniștește fanii după accidentarea din meciul cu Linette: “A fost doar o contractură”

Românca a suferit o accidentare în setul secund, însă spune că nu este nimic serios și speră ca leziunea suferită să nu o deranjeze și în meciul din turul secund: “A fost doar o contractură astăzi. Am muncit cu fizioterapeutul meu în pauza de ploaie și sper ca mâine să fiu la un nivel foarte bun, să nu revină accidentarea.”

a rememorat și cele trei luni și jumătate dificile în care a ratat turneele de la Roland Garros și Wimbledon, dar și turneul olimpic: “A fost o accidentare dificilă, am pierdut două turnee de Grand Slam, nu m-am întâlnit cu așa ceva în cariera mea. Anul trecut a fost mai ușor pentru că toată lumea a stat acasă. Acum a fost foarte dificil, dar m-am bucurat să joc un meci fără dureri.

“În meciul cu Kerber nu mă așteptam la acea accidentare. Nu știam ce se întâmplă”

În meciul cu Kerber nu mă așteptam la acea accidentare. Nu știam ce se întâmplă. Am simțit o durere în tot piciorul. Doctorul mi-a spus că s-ar putea să fie ruptură. Probabil că a fost un cumul de factori: de la antrenament, de la meci…”, a spus Halep.

După ce a învins-o pe Magda Linette, Simona Halep nu își impune obiective pentru restul sezonului și speră doar să fie sănătoasă și să mai câștige câteva meciuri:

“Am început puternic în Australia, cu sferturi, dar accidentările nu m-au lăsat să joc la adevăratul meu nivel. Vreau să am grijă de corpul meu și să urc ușor la nivelul meu. Nu am obiective pentru restul sezonului, vreau să joc meciuri și să fiu sănătoasă”.

“Nu mă tem de cei care nu sunt vaccinați. Sunt vaccinată, mă simt protejată”

Simona Halep a abordat și subiectul vaccinării, fiind întrebată de reporterii din străinătate de controversa iscată la nivel global:

“Nu mă tem de cei care nu sunt vaccinați. Sunt vaccinată, mă simt protejată. Mă simt mult mai bine când este deschis turneul, nu în bulă. Mi-ar plăcea să se vaccineze mai multă lume pentru că ar aduce un plus de siguranță. Dar nu îmi e frică, port mască și chiar mă simt protejată”, a spus Simona Halep.

“Sunt departe de nivelul pe care îl doresc, dar sunt bine după 3 luni și jumătate de pauză”

Referitor la viitor, Halep a spus că are nevoie de meciuri înainte de US Open și chiar dacă este departe de nivelul de joc pe care îl dorește, este pe drumul cel bun:

“Nu am așteptări pe mai departe, vreau să joc bine mâine, am jucat împotriva unor jucătoare importante în trecut. Sper să țină piciorul. A fost o perioadă destul de lungă. E greu să spun cum mă simt, nu am dureri. Am nevoie de meciuri înainte de US Open. Sunt departe de nivelul pe care îl doresc, dar sunt bine după 3 luni și jumătate de pauză”, a spus Halep.

Simona Halep va întâlni în turul doi învingătoarea duelului Camila Georgi – Jessica Pegula. Italianca a câștigat turneul de la Montreal de săptămâna trecută, în timp ce Pegula a ajuns până în semifinale.