Simona Halep, prima reacţie după eliminarea în turul 1 de la US Open 2022: “Nu am găsit soluția potrivită”

Simona Halep a părăsit turneul de la US Open 2022 încă din turul 1, după ce a fost eliminată de Daria Snigur. Ucraineanca, debutantă la competiţia de la New York, .

Prima reacţie a Simonei Halep după ce Daria Snigur a eliminat-o în turul 1 de la US Open 2022

La scurt timp după eliminarea de la US Open 2022, Simona Halep, cap de serie numărul 7, a oferit un interviu celor de la , post TV care transmite în exclusivitate meciurile de la turneul din New York.

“Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate…

Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute. Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare.

Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi. E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei.

Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine. Totul m-a surprins și, din păcate, nu am reușit să găsesc soluții astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viața și ăsta e sportul, mergem înainte”, a declarat Simona Halep pentru .

Simona Halep a luat 10 puncte WTA pentru prestaţia de la US Open 2022

Eliminată în turul 1 de la US Open 2022, Simona Halep a primit 10 puncte WTA şi . Românca avea de apărat 240 de puncte, după ce la ediţia din 2021 a fost eliminată de Elina Svitolina în optimile de finală.

Pentru meciul jucat în turul 1 de la US Open 2022, Simona Halep va încasa un cec în valoare de 80.000 de dolari. Calificarea în turul 2 i-ar fi adus un câştig de 121.000 de dolari.

Simona Halep a fost primul cap de serie, de pe tabloul feminin, care a părăsit US Open 2022. După câteva ore a urmat-o Martina Trevisan, cap de serie numărul 27, învinsă de Evgeniya Rodina, scor 5-7, 1-6.