Simona Halep, prima reacție după victoria cu Marketa Vondrousova: „Am jucat aproape de nivelul meu optim”

Simona Halep a debutat perfect în turneul de la Stuttgart și, în mai puțin de o oră, a obținut prima victorie din carieră împotriva Marketei Vondousova, locul 20 WTA.

Halep s-a calificat astfel, fără emoții, în sferturile întrecerii după 6-1, 6-3, victorie obținută în doar 57 de minute. Deși durerile la umăr au chinuit-o în ultima vreme, Simona Halep a excelat tocmai pe serviciu.

Turneul de la Stuttgart este singurul important din circuitul WTA, pe zgură, în care sportiva din România nu a triumfat niciodată, având doar o semifinală în 2017.

Simona Halep după victoria cu Marketa Vondrousova: „Am fost foarte motivată”

Numărul 3 mondial, Simona Halep a pierdut singurul game din primul set, la chiar primul schimb de mingi, pe serviciul adversarei. A evoluat ireproșabil în continuare și a reușit trei break-uri la rând pentru un sec 6-1.

Al doilea set a fost echilibrat, dar românca a reușit un nou break, la scorul de 4-3 și s-a desprins în câștigătoare, grație unei serii de lovituri la care cehoaica nu a avut replică.

”A fost un meci excelent. L-am așteptat, am fost foarte motivată să ajung pe teren și să dau totul. Simt că am jucat aproape de nivelul meu optim. Am fost puțin agitată înaintea meciului, pentru că pierdusem ambele confruntări precedente cu ea.

Serviciul m-a ajutat foarte mult. Nu l-am antrenat mult, pentru că am avut probleme la umăr, așa că poate ar trebui s-o las mai moale cu antrenamentele la serviciu”, a declarat Simona Halep, la finalul întâlnirii.

Cu cine ar putea juca Simona Halep în sferturi la Stuttgart

Simona Halep a intrat în competiția de la Stuttgart direct în optimile de finală, iar în sferturi o va înfrunta pe învingătoarea dintre Belinda Bencic și Ekaterina Alexandrova.

Simona Halep este considerată de specialiști principala favorită a competițiilor pe zgură. Anul trecut, românca a triumfat în turneele de la Praga şi Roma. Tot pe zgură a mai câștigat și singurul titlu la Roland Garros și de două ori turneul de la Madrid.

Simona Halep a revenit în circuitul WTA după o pauză de aproape o lună, ultima oară evoluând la Miami, unde a fost obligată să abandoneze în turul trei din cauza problemelor medicale.