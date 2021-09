Simona Halep, primele cadouri la împlinirea a 30 de ani. Ce surpriză i-a pregătit Toni Iuruc. Foto

Campioana noastră schimbă prefixul într-un an plin de lucruri noi pentru ea. Este anul în care cu alesul inimii sale, Toni Iuruc.

Imediat după cununia civilă, fostul lider WTA a anunțat , cel alături de care a obținut cele mai importante succese.

Buchete de trandafiri, primele cadouri primite de Simona Halep la 30 de ani

Cu câteva zile înainte de plecarea spre Statele Unite ale Americii, unde urmează să participe la turneul de la Indian Wells, Simona Halep a împlinit 30 de ani, iar cei dragi au ținut să-i o surprindă cu diferite cadouri încă din primele ore ale zilei.

Primul care a surprins-o pe jucătoarea de tenis a fost chiar soțul ei, Toni Iuruc. Acesta i-a umplut camera cu buchete de trandafiri de toate culorile. Plăcut surprinsă de surpriza făcută de alesul inimii, Halep a pozat supăerbele flori și le-a urcat pe rețelele de socializare.

Topt cu tradafiri, dar de culoare albă, a surprins-o pe Simona și fratele său Nicolae și cumnata Luminița. Sportiva a publicat o imagine alături de fratele său, amândoi zâmbind larg și bucurându-se de această zi specială din viața jucătoarei.

Halep, în coborâre în clasamentul WTA

După un an în care nu a câștigat niciun turneu, ba mai mult nu a jucat nicio finală, Simona Halep este și va rămâne unul dintre marile nume din istoria sportului românesc. FANATIK vă prezintă care nu îi dau pace la 30 de ani.

Chiar în ziua în care a schimbat prefixul, campioana noastră a aflat că și a ajuns pe locul 15. Din nefericire, românca are destul de multe puncte de apărat în acest final de an și este posibil ca această coborâre să se accentueze.

La doar câteva zile după ce a anunțat despărțirea de Darren Cahill, Halep s-a întors din scurta vacanță petrecută cu Toni Iuruc și , antrenându-se alături de Irina Fetecău în vederea participării la turneul de la Indian Wells, care va avea loc în perioada 6-17 octombrie.

Cahill nu a venit la nunta lui Halep

Deși pare surprinzătoare, ”ruptura” dintre Simona Halep și Darren Cahill era oarecum petrecute în ultima lună și în care de fiecare dată a fost implicat și soțul sportivei Toni Iuruc.

Primul s-a petrecut în timpul turneului de Grand Slam de la US Open, acolo unde fostul lider WTA s-a oprit în optimile de finală, învinsă de Elina Svitolina. Toni Iuruc a fost alături de Halep la New York, dar a preferat să nu stea în aceeași lojă cu Darren Cahill, așa cum s-a întâmplat la alte turnee din acest an, semn că încă de atunci existau probleme în tabăra campioanei noastre.

Confirmarea a venit în urmă cu câteva zile, când antrenorul australian nu a fost prezent la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Nu se știe dacă cei doi nu l-au invitat pe Cahill sau acesta a declinat oferta. În momentul în care sportiva noastră își lega oficial viitorul de omul de afaceri, Cahill se afla la un meci din NFL, la Las Vegas.