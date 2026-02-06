Simona Halep, primele critici dure la un an după ce s-a lăsat de tenis. Ce o nemulțumește pe fosta lideră WTA

ADVERTISEMENT

Simona Halep a fost prezentă zilele acestea la Transylvania Open, însă nu în calitate de jucătoare, ci de ambasadoare a celui mai mare turneu din România. Fostul număr 1 mondial a participat la mai multe evenimente alături de fani și a urmărit meciurile din tribune.

Un an de la retragerea Simonei Halep. Cum s-a schimbat viața campioanei

Acest lucru s-a întâmplat chiar pe terenul de la Cluj-Napoca. Atunci, marea campioană a făcut acest pas după un meci cu Lucia Bronzetti, pe care l-a pierdut în două seturi.

Fosta mare sportivă este prezentă zi de zi în BT Arena, semnează autografe și face fotografii cu fanii. Campioana de la Wimbledon și Roland Garros încearcă să îi apropie pe copii cât mai mult de sport.

Simona Halep a vorbit despre marile probleme din sportul românesc. Ce i-a lipsit în carieră. Critici pentru statul român

Simona Halep a vorbit despre cariera sa și planurile de viitor în cadrul unui interviu cu jurnalistul Cătălin Striblea. Fosta mare campioană a recunoscut că îi este dor de tenis și de trăirile pe care le-a avut, însă nu și de durerile care au determinat-o să se retragă din sport. În plus, fostul număr 1 mondial a precizat că, în România, este nevoie de un sistem care să îi sprijine pe copiii care vor să practice sport.

„Nu a fost un sistem bine pus la punct pentru performanță. Părinții și familia au contribuit în totalitate la performanțele noastre. Antrenorii sunt foarte buni în România. Cred că, la noi în țară, există talent în acest sport. Eu tot aud că am inspirat copii și mă bucură asta, dar nu este suficient ca ei să se apuce de tenis. Mi-aș dori să existe un sistem pentru ei.

În ultima perioadă nu m-am mai uitat la tenis. Am vrut să mă odihnesc. Sportul te maturizează. A fost greu la început. Dureri, cheltuieli. Când ajungi sus, se uită. Am rămas cu lucrurile pozitive și mă bucur de ce am făcut. Nu îmi este dor de tenis, de competiție, de trăirile de pe teren. Nu îmi este dor de partea fizică”, a precizat Simona Halep, conform