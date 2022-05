Simona Halep – Qinwen Zheng, live video ora 16:00 în turul 2 la Roland Garros. Încă un pas înainte pentru Simo?

Meciul Simona Halep – Qinwen Zheng are loc joi, 26 mai, cu începere de la ora 16:00, în cadrul , regalul sezonului pe zgură an de an. Simona este mare favorită să meargă mai departe într-un turneu în care nu se știe până unde ar putea ajunge, pentru că în optimi ar urma să dea de liderul mondial Iga Swiatek, cel mai dificil adversar posibil la acest moment.

Unde se joacă meciul Simona Halep – Qinwen Zheng, în turul 2 la Roland Garros

Întâlnirea Simona Halep – Qinwen Zheng se dispută joi, 26 mai, de la ora aproximativ 16:00, tot pe terenul „Simmone Mathieu”, a treia arenă din complexul de la Roland Garros, fiind al treilea meci pe acest teren după Leolia Jeanjean – Karolina Pliskova și Frances Tiafoe – Danny Goffin.

Tot pe arena „Simmone Mathieu” a disputat Simona Halep primul ei joc de la această ediție a Openului francez, unul câștigat mult mai greu decât ar fi fost de așteptat, în fața unei copile de 18 ani, jucătoarea din Germania, Nastasja Schunk, care a reușit să îi ia setul doi la un scor incredibil de sever, 6-1.

Cine transmite la TV partida Simona Halep – Qinwen Zheng

Partida Simona Halep – Qinwen Zheng se joacă joi, 26 mai, de la aproximaticv ora 16:00 sau după această oră, în turul 2 al turneului de Grand Slam de la Roland Garros și este transmisă în direct și în exclusivitate pe canalele Eurosport. O mai puteți viziona și intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Paris, începând de miercuri, vremea a început să se îmbunătățească, în sensul în care dispare pericolul precipitațiilor. Temperatura zilei va fi una acceptabilă, în jur de 22-23 de grade, iar în tribune vor fi din nou , veniți să o susțină pe cea care a câștigat trofeul în 2018.

Simona Halep, evoluție cu multe minusuri în primul meci

Jocul în primul meci al acestei ediții nu este deloc dătător de mari speranțe. În fața unei jucătoare fără experiență, numărul 167 mondial, Halep a avut multe momente în care a greșit nepermis de ușor mingii simple. Și-a mai revenit abia în setul decisiv, când a preluat controlul ostiităților.

Simona a recunoscut după meci faptul că nu a jucat deloc bine, dar a motivat această evoluție extrem de oscilantă prin faptul că nu este pentru prima dată când are probleme în primul tur la turneele la care a participat, abia din următoarea rundă începând să joace mai aproape de potențial.

Cote la pariuri la jocul Simona Halep – Qinwen Zheng

În primul tur, a avut o cotă chiar simbolică – 1,03, iar Nastasja Schunk o imensă cotă, de 4,40, pentru a lua un set. Ceea ce s-a și întâmplat. Acum, contra lui Qinwen Zheng, cota este puțin mai mare: între 1,20 și 1,25, în funcție de agenție, iar adversara ajunge la cota de 4,60. Un singur set luat de Zheng atinge cota 2,20.

Cele două sportive s-au mai întâlnit până acum o singură dată, chiar în acest an, la turneul de la Melbourne, premergător Australian Open, în faza semifinalelor. Halep a trecut lejer peste sportiva în vârstă de 19 ani cu scorul de 2-0, reușind mai apoi să câștige turneul.