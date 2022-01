Simona Halep, prima reacție după eliminarea de la Australian Open 2022: ”Am fost la un pas să mă retrag, eram foarte obosită”

“Am fost la un pas să mă retrag, eram foarte obosită. Am simţit că ea începe să cadă şi am continuat. Am luptat pentru fiecare minge, chiar dacă nu cu multă încredere.

A fost o bătălie pe o căldură puternică. Cornet a fost mai puternică pe final. Victoria ei e meritată. Este muncitoare şi îi doresc mult noroc. Sper să-şi îndeplinească visul, sunt alături de ea.

Cred că am jucat bine, dar am ratat câteva oportunităţi. Sunt fericită de felul cum am luptat azi, dar şi de cum am jucat aici. Rămân cu partea pozitivă.”, a spus Simona Halep, conform .

Simona Halep a vorbit pentru Eurosport, postul de televiziune care transmite Australian Open, şi a dezvăluit ce a simţit în timpul meciului cu Alize Cornet.

“Îmi place pe căldură, dar nu în extrem. A fost foarte cald azi și din primul set m-a lovit căldura și nu prea m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă durea stomacul, mă durea ficatul, cam toate m-au durut astăzi”, a declarat Simona Halep pentru .