Simona Halep, reacție uimitoare după ce s-a cazat la un hotel din Cluj-Napoca. Ce a impresionat-o

Un hotel din Cluj-Napoca, deschis în vara lui 2022, a fost imortalizat în imagini de Simona Halep. Fosta jucătoare de tenis a avut o reacție uimitoare după ce s-a cazat în această locație din partea central-vestică a orașului.

Simona Halep, surprinsă de un hotel de lux din Cluj-Napoca

Simona Halep se mândrește cu o carieră uriașă în tenis, dar și cu afaceri de succes. Deține un hotel în stațiunea Poiana Brașov, care este luat cu asalt de turiști indiferent de sezon. Vizitatorii nu se feresc de prețuri.

Unii se plâng că, de fapt, sunt prea mari. Cu toate acestea, camerele sunt mereu ocupate. În urmă cu puțin timp a venit și vremea sportivei să laude o astfel de locație.

Aflată în Cluj-Napoca, unde va lua parte la Transylvania Open, sportiva a ales un hotel de lux. Acesta este unul dintre cele mai noi din oraș, fiind renovat cu o investiție care se ridică la o suma uriașă. Tenismena a rămas surprinsă de interior.

Camerele sunt amenajate cu mult bun gust. Cel mai probabil investitorul a apelat la un designer, Simona Halep remarcând mobilierul de cea mai bună calitate, precum și atenția la detalii. Tablourile nu lipsesc de pe pereți.

Pe masă tronează o decorațiune, dar și un joc ce amintește de copilărie și care completează decorul uimitor. Livingul care îi va fi o a doua casă în perioada următoare este unul plăcut, care nu obosește vizual din niciun punct de vedere.

„Un loc frumos”, este descrierea lăsată de Simona Halep, în dreptul imaginilor încărcate pe conturile de Facebook și pe Instagram. Constănțeanca s-a fotografiat apoi în liftul hotelului care este catalogat cu 5 stele.

Cui aparține hotelul unde s-a cazat Simona Halep

Simona Halep a ales locația exclusivistă din Cluj-Napoca datorită amenajării, dar și relației pe care o are cu Patrick Ciorcilă. Acesta este nimeni altul decât managerul fostei tensimene și proprietarul imobilului de lux.

Fostul jucător de tenis a investit alături de tatăl său, Horia, în unitatea hotelieră. Inițial, aceasta avea 2 stele, însă timp de 2 ani a trecut printr-un amplu proces de transformare. În prezent, este una dintre cele mai frumoase din oraș.

În altă ordine de idei, sportiva îl cunoaște pe fostul tenismen de foarte mulți ani. Acesta este directorul turneului de tenis neașteptat.

„Simona Halep revine la Transylvania Open, de data aceasta în calitate de ambasador onorific al turneului. Pentru tenis. Pentru România.

Simona va fi alături de noi pe durata competiției, se va implica direct în unele activități și va înmâna trofeul campioanei Transylvania Open 2026”, au transmis organizatorii, pe Facebook.