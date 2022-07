Simona Halep recunoaşte superioritatea Elenei Rybakina: „Este meritul ei. Nu am fost suficient de bună azi“

S . Scorul final a fost 6-3, 6-3 pentru sportiva născută în Rusia, care o va înfrunta pe Ons Jabeur în ultimul act.

Simona Halep: „Dacă serviciul ar fi fost mai bun, lucrurile ar fi mers mai bine“

La conferinţa de presă ce a urmat partidei, românca a recunoscut superioritatea adversarei sale şi a acuzat oboseala. Dar şi o zi proastă pe serviciu, capitol la care a stat foarte rău.

„Cred că ea a jucat foarte bine, un nivel ridicat din partea ei. Eu nu am fost suficient de bună astăzi şi nu am putut să îi fac faţă. Este meritul ei pentru victorie.

Aş fi putut să servesc mai bine azi (n.r. – a spus zâmbind). Mi-am îmbunătăţit serviciul în ultimele trei luni. Dar astăzi am avut senzaţia că m-am întors la cel normal. Prea multe duble greşeli şi prea moale. Cu siguranţă, dacă serviciul ar fi fost mai bun, lucrurile ar fi mers mai bine.

În acest moment, nu am nicio explicaţie pentru felul în care am servit. Se întâmplă. Am avut trei luni în care să schimb lucrurile şi, probabil, am nevoie de mai mult pentru a putea face asta zi de zi. Am fost puţin obosită şi asta a contat“, a declarat Simona.

Simona Halep: „I-am dat mingile perfecte ca să poată să îşi facă jocul“

Legat de accidentări şi cum se simte după Wimbledon: „Ultimele patru săptămâni au fost destul de bune. Voi lua ce a fost pozitiv.

Sunt încrezătoare pentru că mi-am demonstrat că pot să joc bine. Dar, da, probabil a fost puţin prea mult pentru mine. Voi continua să muncesc la fel ca până acum. Sunt sigură că săptămâna viitoare va fi mai bine“.

Despre loviturile şi serviciul Rybakinei: „A fost la un nivel foarte ridicat azi. A jucat extrem de bine, solid, consistent. Şi nu a avut căderi în joc.

Dar nici eu nu am făcut prea multe. Cumva, cred că i-am dat mingile perfecte ca să poată să îşi facă jocul, să se simtă confortabil pe teren. Dar, cum spuneam, meritul este al ei. A meritat victorie după felul în care a evoluat“.

Simona Halep, despre finala Wimbledon: „Va fi un meci interesant şi îi voi urmări“

Despre finală: „E greu de anticipat. Nu ştiu cum va răspunde Rybakina jocului lui Jabeur. Vor fi schimbări de ritm, slice-uri, Jabeur serveşte bine. Va fi un meci interesant şi îi voi urmări.

„Voi juca la Wahington. Ţelul meu acum e o mică vacanţă, pentru că am muncit enorm (zâmbind). Am nevoie de odihnă.

Obiectivul în America e acelaşi ca aici, să-mi îmbunătăţesc jocul, să fac pe teren ceea ce îmi propun: să fiu mai agresivă, mai creativă şi să am constanţă.

Astăzi nu a fost de ajuns. Nu am fost suficient de bună“, a concluzionat Simona Halep.