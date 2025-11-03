Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor! Fostul lider WTA nu a lăsat loc de controverse, după ce a fost luată la întrebări: „Sunt împăcată”. Foto

ADVERTISEMENT

Turneul Campioanelor din Riyadh are loc în intervalul 1-8 noiembrie, iar cele mai bune tenismene din lume se luptă pentru marele trofeu. La acest eveniment este prezentă și Simona Halep, românca fiind una dintre ambasadoarele competiției.

Simona Halep, replică savuroasă la Turneul Campioanelor

Simona Halep este, alături de Angelique Kerber (Germania), Ons Jabeur (Tunisia) și Garbine Muguruza (Spania), ambasadoare la Turneul Campioanelor din acest an. Sarcina celor patru este de a vorbi cu fanii, de a da autografe și de a fi aproape și de terenul de joc.

Românca s-a calificat în cinci rânduri la cea mai tare competiție feminină, în anii 2014 (n.r. – învinsă de Serena Williams în finală), 2015 (eliminată în faza grupelor), 2016 (eliminată în faza grupelor), 2017 (eliminată în faza grupelor) și 2018, doar că la această ediție a fost accidentată.

Cum prezența româncei este una apreciată, fanii nu au ezitat să îi pună întrebări. Ei bine, Simona Halep a expus pe contul oficial de Facebook că o persoană a chestionat-o despre viața de legendă, iar „Simo” a recunoscut că îi este foarte bine așa.

„’Simona, ai vrea să te întorci în circuit sau îți place prea mult viața de legendă?’. Sincer… sunt bine cu viața de legendă”, a fost mesajul transmis de Simona Halep pe Facebook.

Cele mai bune 8 jucătoare din lume, calificate la Turneul Campioanelor

Aryna Sabalenka (Belarus), Iga Swiatek (Polonia), Coco Gauff (SUA), Amanda Anisimova (SUA), Jessica Pegula (SUA), Madison Keys (SUA), Jasmine Paolini (Italia) și Elena Rybakina (Kazahstan) sunt .

