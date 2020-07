Simona Halep, revelație în timpul pandemiei de coronavirus: ”Îmi doresc să mai joc 4-5 ani la nivel înalt”. Video

Jucătoarea de tenis Simona Halep a avut o revelație în timpul pandemiei de coronavirus în care a fost nevoită să își întrerupă turneele.

Circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA Internaţional, după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, iar Halep și-ar dori să participe.

Directorul turneului WTA de la Palermo, Oliviero Palma, a declarat că o așteaptă pe campioana noastră în Sicilia pentru o ediție cu adevărat istorică.

Pandemia i-a adus o revelație Simonei Halep

Simona Halep și-a reluat antrenamentele în vederea reînceperii sezonului 2020 și într-un interviu acordat Ralucăi Olaru pentru site-ul treizecizero.ro a spus că în perioada pandemiei de coronavirus a avut o revelație.

”A fost o perioadă pe care mi-am dorit-o de vreun an și ceva. Eram foarte obosită mental și mă simțeam epuizată de la zi la zi. N-a fost o perioadă plăcută, pentru că a trebuit să stăm în casă cu toții. Dar pot spune că am profitat de această perioadă pentru a mă odihni și a-mi încarca bateriile”, a declarat Halep.

”Odată cu pandemia am realizat că locul meu e pe teren și asta mă face să trăiesc cu adevărat. Vreau să mă bucur de faptul că pot juca încă la un nivel înalt, așa că următorii 4-5 ani vreau să joc tenis”, a continuat ea.

”Nu cred că am făcut ceva special încât să-mi meargă atât de bine în toți acești ani. Faptul că nu am ieșit din top 100 la început, top 50 și apoi top 10 nu a însemnat că în fiecare săptămână am fost la nivel maxim. Am reușit să joc bine în perioade în care a trebuit să joc bine”, a mai afirmat Halep.

”După tenis îmi doresc să-mi întemeiez o familie, vreau să am un copilaș. Aș vrea să mă dedic în totalitate copilului, astfel încât să-i ofer o educație pe care eu am primit-o de la părinții mei, să-i fiu un sprijin. După asta, mi-aș dori să mă întorc la tenis, dar îmi e greu să spun ce mi-aș dori să fac”, a încheiat Simona.

WTA a decis vineri să modifice modul în care se calculează clasamentul mondial. Prin noile reglementări se dorește o adaptare la situația provocată de pandemia de coronavirus. Cel mai mare avantaj pentru Simona Halep după implementarea noului sistem de calcul este victoria de la Wimbledon 2019. Practic, românca își va păstra cele 2000 de puncte câștigate în iulie 2019 la All England Club până la finalul anului 2020.

