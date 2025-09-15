Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA

Simona Halep urmează să participe la Impact Bucharest 2025. Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie și business din Europa de Sud-Est. Și se pare că numele sportivei nu este singurul surpriză.

Când are loc Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest 2025 este un eveniment extrem de important la care participă numeroase nume sonore din lumea afacerilor. Anul acesta, evenimentul are loc în perioada 17 – 18 septembrie.

Iar un detaliu foarte important e legat de faptul că , este cap de afiș. Aceasta este așteptată în a doua zi a evenimentului și de altfel este una dintre cele mai apreciate prezențe.

Se pare că Michelle Obama va discuta cu Beatrice Cornacchia, executive Vice President, Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard. Totodată și alte persoane influente vor participa la marele eveniment.

Simona Halep, invitată la Impact Bucharest 2025

Simona Halep a fost și ea invitată să participe la Impact Bucharest 2025. Conform celor mai recente informații, după ce a decis să se retragă din tenis, sportiva a ales să se concentreze pe afaceri.

Astfel, în cadrul evenimentului, aceasta va avea un dialog de aproximativ 20 de minute cu Sergiu Mircea. Iar pe lângă Simona Halep, la eveniment vor mai fi prezenți și CEO BT, Omer Tetik, Cosmin Vladimirescu de la Mastercard și Tudor Manea, de la eMAG.

Ce se va întâmpla mai exact în cadrul Impact Bucharest 2025 și de ce este atât de important evenimentul la care a fost invitată Simona Halep? În cele două zile vor fi organizate sesiuni interactive, workshopuri, mese rotunde și competiții pentru startup-uri inovatoare.

Totodată, vor fi prezenți și o mulțime de speakeri internaționali. Printre aceștia se numără Kevin Costner, Erin Meyer, Edi Rama, Bartosz Ciolkowski și Jakub Karnovski.

În ceea ce privește temele abordate, la Impact Bucharest 2025 se va discuta despre securitatea cibernetică, sustenabilitate, dar și modelele de consum emergente.

Cum se simte Simona Halep după ce a renunțat la tenis

Amintim faptul că Simona Halep a renunțat la tenis acum ceva timp și nu a mai fost văzută atât de des în spațiul public. La un moment dat, .

Aceasta dezvăluia că ultimii ani au fost dificili, astfel că în prezent se odihnește. Totodată, face mișcare în fiecare zi și nu ia în calcul să revină în tenisul profesionist, nici măcar ca antrenor.

„E diferit și pot să spun că da, mă bucur de faptul că nu mai am presiunea antrenamentelor, turneelor, deplasărilor. Acum sunt bine și încerc să mă odihnesc, în primul rând, pentru că au fost ani grei.

Fără program, atât s-a schimbat, pentru că mă duc la gym, aproape în fiecare zi, dar mă duc când vreau eu, nu am o oră fixă. E bine fără ceas. Din păcate, nu pot să dorm prea mult dimineața, dar e bine,” a dezvăluit Simona Halep, la Gala Sportului Românesc 2024.