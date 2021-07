Simona Halep revine în circuitul WTA. La ce turnee s-a înscris numărul zece mondial

Halep este la un pas de revenirea pe teren, însă ratarea turneelor de la Roland Garros, Wimbledon, dar mai ales , a lăsat urme adânci în mentalul campioanei noastre.

ADVERTISEMENT

Numărul zece WTA va reveni însă în circuit după trei luni, o dată cu Openul Canadei, primul turneu al sezonului de hard, și unde se va putea pregăti pentru US Open.

Simona Halep revine pe terenul de tenis după trei luni

Pentru Simona, tenisul rămâne în prim plan, chiar dacă în ultimul timp a încercat să se relaxeze și care să marcheze logodna cu Toni Iuruc.

ADVERTISEMENT

Aceste prime două turnee vor fi extrem de importante pentru sportiva noastră, ținând cont că sunt singurele teste importante înainte de Marele Șlem de la US Open, unde Simona nu a participat anul trecut de frica noului coronavirus.

Simona debutează în sezonul de hard la Open-ul Canadei, care se desfășoară în perioada 9-15 august, în timp ce turneul de la Cincinnati va începe imediat după și va avea loc între 16 și 22 august.

ADVERTISEMENT

Cât timp are la dispoziție Halep până la US Open

are mult de recuperat la nivel fizic și are puțin timp la dispoziție pentru a-și regăsi ritmul de joc înainte de ultimul turneu de Grand Slam al anului. US Open-ul va avea loc în perioada 30 august – 12 septembrie, la doar opt zile distanță de turneul de la Cincinnati.

Astfel, Simona are dispoziție 30 de zile pentru a se pregăti pentru US Open, ceea ce va fi cu adevărat o provocare. Apoi, Halep se poate în sfârșit odihni și va avea la dispoziție circa trei săptămâni pentru recuperare, după o lună și jumătate de foc. Ultimul turneu la care Halep s-a înscris este cel de la Indian Wells, și care se disputa în perioada 4-17 octombrie.

ADVERTISEMENT

În cazul în care Simona nu va reuși un parcurs bun, cea mai bine clasată jucătoare din România ar putea pierde contactul cu top zece din clasamentul mondial.

Simona Halep nu se gândește la retragere și vrea să mai joace trei ani

Simona Halep a vorbit despre reîntoarcerea în circuit, dar și despre retragere, într-un interviu pentru as.ro: „Este prioritatea mea numărul 1 (n.r. tenisul). Bineînţeles că şi familia, pentru că am făcut pasul şi m-am logodit”.

ADVERTISEMENT

„Domnul Ţiriac vorbeşte des cu mine despre acest subiect. I-am spus, deşi nu prea crede, că eu încă vreau şi îmi doresc să joc tenis la nivel înalt!”, a fost anunțul Simonei pentru fanii care deja cred că nu mai are niciun cuvânt de spus în tenis.

Pe 27 septembrie, Simona va împlini 30 de ani, însă campioana noastră nici nu vrea să audă de retragere, în ciuda multiplelor probleme medicale: „Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a mai spus sportiva în cadrul aceluiași interviu.

ADVERTISEMENT