Simona Halep revine la Transylvania Open! Anunțul neașteptat al organizatorilor

Simona Halep revine la Cluj-Napoca, la Transylvania Open, la un an după retragerea din tenisul profesionist. Anunț important pentru fanii din România.
Alex Bodnariu
20.01.2026 | 19:15
Simona Halep revine la Transylvania Open Anuntul neasteptat al organizatorilor
Simona Halep revine la Transylvania Open! Ce rol va avea fostul număr 1 mondial
Veste mare pentru iubitorii tenisului din România! Simona Halep, cea mai bună jucătoare din istoria țării, revine la Transylvania Open, la un an după retragerea din tenisul profesionist. De această dată însă, fosta lideră mondială nu va evolua pe terenul de la Cluj-Napoca, ci va avea rolul de ambasadoare de onoare a competiției.

Simona Halep revine la Transylvania Open! Ce rol va avea fostul număr 1 mondial

În luna februarie a anului trecut, Simona Halep a spus adio tenisului profesionist. Ultimul turneu jucat a fost chiar Transylvania Open. După înfrângerea suferită în fața Lucia Bronzetti, cea care avea să câștige trofeul, fostul număr unu mondial și-a anunțat fanii că se retrage din circuitul mondial.

Atunci, Simona Halep a explicat motivele pentru care a luat această decizie. Suspendarea primită și numeroasele accidentări pe care le-a suferit în ultimii ani au forțat-o să facă acest pas. Sportiva s-a declarat mândră de tot ce a realizat pentru tenisul din România.

Simona Halep, încântată de șansa de a reveni la Transylvania Open

Acum, organizatorii Transylvania Open au făcut marele anunț. Simona Halep va reveni la turneul de categorie 250 de la Cluj-Napoca în calitate de ambasador de onoare. Fanii tenisului vor avea din nou șansa să o vadă, însă într-un rol cu totul nou pentru marea campioană a României.

„Transylvania Open este, pentru mine, mai mult decât un turneu. E locul unde am simțit susținerea fanilor din România la cel mai înalt nivel și unde am trăit momente care vor rămâne mereu aproape de sufletul meu. Mă bucur să revin și să pot contribui cu o altă energie, aceea de a sprijini și încuraja viitoarele generații”, a declarat Simona Halep.

Ce a declarat directorul Transylvania Open despre revenirea Simonei Halep la Cluj

Patrick Ciorcilă, directorul turneului de la Cluj-Napoca, este de părere că prezența Simonei Halep va aduce un mare plus competiției, întrucât aceasta rămâne una dintre cele mai iubite personalități din sportul românesc, chiar dacă nu mai este în activitate.

„Este un privilegiu că Simona Halep a acceptat invitația noastră de a deveni ambasador onorific al Transylvania Open. Ea reprezintă excelența în sport, dedicarea totală și performanța autentică. Faptul că revine la Cluj, într-un rol nou, dar cu aceeași energie, înseamnă mult pentru noi. Este un gest care arată cât de importantă este comunitatea creată în jurul acestui turneu, pentru jucătoare, dar și pentru public”, a fost anunțul făcut de Patrick Ciorcilă.

