Simona Halep revine pe teren în această vară! Anunțul lui Darren Cahill

Simona Halep are un an foarte dificil. Românca a suferit o ruptură musculară la gamba stângă în primul tur de la WTA Roma și a ratat trei obiective majore din acest an: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice.

Simona Halep revine pe teren în această vară! Nevoită să se retragă de la Wimbledon și JO

Sportiva din România a făcut deplasarea la All England Club, însă după câteva antrenamente pe iarba londoneză a anunțat că nu poate evolua la Wimbledon, unde venea din postura de campioană en-titre.

Câteva zile mai târziu, a mai făcut un anunț dureros. A fost nevoită să se retragă de la Jocurile Olimpice, marele obiectiv al anului și una dintre speranțele de medalii ale României în competiția supremă.

Mihai Covaliu: “Pentru România, Simona reprezintă o mare pierdere înaintea acestor Jocuri”

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că absența Simonei Halep este una foarte importantă pentru delegația României:

“Ea a făcut nişte analize amănunţite zilele acestea în urma accidentării, iar medicii i-au spus că nu va putea juca tenis cel puţin patru săptămâni de acum încolo.

Pentru România, Simona reprezintă o mare pierdere înaintea acestor Jocuri”, a spus Covaliu.

Cahill: “Va reveni la antrenamente săptămânile următoare, sperăm să fie în regulă pentru Cincinnati”

Însă, revenirea pe teren a Simonei Halep este așteptată în această vară. Anunțul a fost făcut de antrenorul sportivei, , aflat la finala de la Wimbledon:

„Am primit un mesaj de la Simona chiar după finală, urmărește tenis din nou, ceea ce este foarte bine. Speră că va juca în curând, a avut o vacanță de două săptămâni, este în Italia.

Va reveni la antrenamente săptămânile următoare, sperăm să fie în regulă pentru Cincinnati”, a spus Darren Cahill.

Simona Halep coboară pe locul 9 în clasamentul WTA!

Începând de săptămâna viitoare, Simona Halep va fi pe locul 9 în clasamentul WTA. A pierdut 2000 de puncte după ce nu a putut să își apere trofeul de la Wimbledon.

Turneul de la Cincinnati va avea loc între 14 și 22 august. Simona Halep a ajuns de trei ori în finala turneului: 2015, 2017 și 2018, însă a pierdut de fiecare dată.