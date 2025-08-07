Simona Halep revine pe terenul de tenis! Când și la ce turneu va juca dubla câștigătare de Grand Slam

Simona Halep însă o propunere venită din partea lui Horia Tecău a făcut-o să revină asupra deciziei. Românca va începe antrenamentele în curând pentru a fi gata să participe la Wimbledon Legends.

Simona Halep, din nou pe terenul de tenis. Când va juca fostul lider WTA

Simona Halep a acceptat propunerea venită din partea lui Horia Tecău, aceea de a participa împreună la turneul Wimbledon Legends, unde vor evolua la dublu-mixt.

„Simo” a dezvăluit că a avut această propunere pe masă încă din acest an, însă Dubla câștigătoare de Grand Slam a renunțat la tenis pe 5 februarie 2025, după turneul Transylvania Open.

Ea va putea participa în această competiție prin statutul de membru All England Club, deținut de toți câștigătorii de la Wimbledon. Simona Halep a câștigat pe iarba londoneză în 2019, în timp ce Horia Tecău a obținut trofeul la dublu, în 2015.

Simona Halep nu se simte pregătită să reia antrenamentele. Ce a spus despre propunerea lui Horia Tecău

Ea a vrut să se detașeze puțin de agitația din tenis și să aibă o viață mult mai spontană. Fosta sportivă a declarat că nu se simte încă pregătită să revină la rutina zilnică de antrenamente în tenis:

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.

Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregătită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.

În tenis plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă”, a spus Simona Halep pentru