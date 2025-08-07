Sport

Simona Halep revine pe terenul de tenis! Când și la ce turneu va juca dubla câștigătare de Grand Slam

Veste bună pentru fanii Simonei Halep! Fostul loc unu mondial este gata să revină pe teren și va începe antrenamentele curând.
07.08.2025 | 10:35
Simona Halep va reveni pe terenul de tenis în anul 2026. Foto: Hepta.ro

Simona Halep se află la mai puțin de un an de la retragerea din tenis, însă o propunere venită din partea lui Horia Tecău a făcut-o să revină asupra deciziei. Românca va începe antrenamentele în curând pentru a fi gata să participe la Wimbledon Legends.

Simona Halep a acceptat propunerea venită din partea lui Horia Tecău, aceea de a participa împreună la turneul Wimbledon Legends, unde vor evolua la dublu-mixt.

„Simo” a dezvăluit că a avut această propunere pe masă încă din acest an, însă nu s-a simțit pregătită să fie considerată o legendă la atât de puțin timp după ce s-a retras. Dubla câștigătoare de Grand Slam a renunțat la tenis pe 5 februarie 2025, după turneul Transylvania Open.

Ea va putea participa în această competiție prin statutul de membru All England Club, deținut de toți câștigătorii de la Wimbledon. Simona Halep a câștigat pe iarba londoneză în 2019, în timp ce Horia Tecău a obținut trofeul la dublu, în 2015.

Simona Halep și-a dorit să-și schimbe viața radical după ce a renunțat la sportul care a consacrat-o. Ea a vrut să se detașeze puțin de agitația din tenis și să aibă o viață mult mai spontană. Fosta sportivă a declarat că nu se simte încă pregătită să revină la rutina zilnică de antrenamente în tenis:

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.

Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregătită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.

În tenis plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă”, a spus Simona Halep pentru as.ro.

