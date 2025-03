Simona Halep rupe tăcerea după ce s-a retras din tenis! „Am suferit enorm, mă trezeam plângând, aveam anxietate”

Simona Halep a spus adio tenisului profesionist în luna februarie. Dubla câștigătoare de Grand Slam s-a retras la Transylvania Open. Ea vorbește acum deschis despre provocările cu care s-a confruntat în carieră.

Simona Halep s-a retras din tenis la 33 de ani

Ea are în palmares două titluri de Grand Slam, unul la Roland Garros și unul la Wimbledon. Totuși, cariera sa nu a fost una doar cu momente de fericire. Constănțeanca a vorbit despre perioadele mai puțin vesele.

„Cel mai important moment al carierei mele legat de Grand Slam a fost cel din 2017, când am pierdut finala. Am suferit enorm, mă trezeam plângând, aveam anxietate, dar nu am renunțat nici măcar la un antrenament.

Cred că perioada aceea, de trei luni, și Darren m-a apreciat atunci, mi-a spus că este impresionant să continui să mă antrenez plângând și suferind. A fost un moment în care eu m-am maturizat foarte mult ca jucătoare de tenis”, a declarat Simona Halep.

Cum își petrece viața Simona Halep. „Acum, sunt relaxată, mă bucur”

. Fosta sportivă încearcă să se relaxeze și să trăiască viața la maximum, întrucât nu mai simte presiunea turneelor și deplasărilor din fiecare săptămână.

„Îmi place foarte mult, mă simt mult mai relaxată, pot să dorm liniștită, pentru că știu că a doua zi nu am niciun program. Tensiunea, presiunea, emoția pe care le aveam tot timpul, au dispărut.

Eu am fost o sportivă foarte disciplinată, îmi plăcea ca totul să fie perfect și aveam acest stres permanent. Acum, sunt relaxată, mă bucur de viață într-un fel în care nu am știut până acum cum este, descopăr multe lucruri noi și îmi place. Sunt împăcată, sunt bucuroasă de decizia luată și acum aștept să văd ce-mi rezervă viața”, a mai spus fostul număr 1 mondial, conform