Simona Halep s-a retras de la Auckland și Australian Open! Ghinion teribil pentru româncă

Simona Halep a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, că și din cauza unor dureri resimțite la genunchi și la umăr.

Simona Halep nu va mai juca la Auckland și Australian Open

Fosta lideră mondială WTA a luat parte, săptămâna trecută, la World Tennis League. Halep a participat la un turneu demonstrativ organizat pe Etihad Arena din Abu Dhabi.

Turneul WTA 250 de la Auckland, din Noua Zeelandă, este programat între 30 decembrie 2024 și 5 ianuarie 2025. Simona Halep primise un wild-card din partea organizatorilor pentru a evolua direct pe tabloul principal!

Australian Open, primul Mare Șlem din 2025, începe pe 12 ianuarie și se termină pe 26. La Melbourne, dubla câștigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) ar fi putut să evolueze datorită unui wild-card în calificări. Data de start a acestora este 6 ianuarie.

Simona Halep: ”Din păcate am simțit din nou dureri și genunchi, și la umăr”

Simona Halep le-a mulțumit public organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru invitațiile oferite. Ea și-a exprimat speranța că va putea să participe la Transylvania Open 2025, programat între 1 și 9 februarie la Cluj-Napoca.

”Salutare, prieteni! Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să fac un mic anunț. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și genunchi, și la umăr.

După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului. Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată.

Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a anunțat Simona Halep, într-o postare publicată pe Instagram, la secțiunea ”Story”.

Halep spera să obțină la Auckland și Australian Open niște rezultate care să o ajute să urce în ierarhia WTA. Fosta lideră mondială a ajuns pe locul 877, în urma suspendării dictate de ITIA.