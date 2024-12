Simona Halep, semne bune pentru Australian Open! Prima reacție după ce a învins-o pe Swiatek la dublu: ”Mi-a plăcut să fiu pe teren”

Într-un meci de la World Tennis League, turneu amical care se desfășoară la Abu Dhabi, și au adus un punct pentru echipe Kites în duelul cu formația Eagles.

Simona Halep, încrezătoare după succesul de la World Tennis League

Cu un în buzunar, Simona Halep a revenit pe teren după o pauză îndelungată cauzată de probleme medicale și a obținut o victorie fantastică la World Tennis League.

Fostul lider al clasamentului WTA a avut o prestație bună în partida de dublu din Emiratele Arabe Unite, iar acest lucru îi oferă încredere pentru primul turneu al sezonului viitor. Halep , care se va desfășura între 30 decembrie și 5 ianuarie 2025.

”Mi-a plăcut să fiu pe teren. Mi-a plăcut să joc cu Jasmine, mereu zâmbește. Are un vibe bun. E și Nick (n.r. – Kyrgios) lângă noi. Mi-a dat un boost de încredere, aveam nevoie. Când joc în echipă, mă uit mereu la scor. E important. Aici este important să îți ajuți echipa. Am dat tot ce am putut”, a declarat Halep.

”De mult timp nu am mai jucat dublu. A trebuit să ne ajustăm pozițiile în teren. E un format foarte frumos. Se joacă repede. E distracție”, a spus și Jasmine Paolini, partenera româncei în meciul de dublu.

Halep și Swiatek, afirmații dure după cazurile de dopaj

A fost o victorie dulce pentru Simona Halep în fața jucătoare poloneze Iga Swiatek după contrele pe care cele două sportive le-au avut în ultima perioadă ca urmare a modului diferit în care ITIA a analizat cazurile lor de dopaj.

În timp ce românca a fost suspendată inițial 4 ani, pedeapsă care i-a fost redusă de TAS la 9 luni, , ITIA acceptând că testul pozitiv a rezultat în urma unei contaminări a unui medicament.

Deși nu a pomenit numele lui Swiatek, Halep după suspendarea minoră primită de poloneză și a considerat că aceștia au folosit dublu standard cu scopul de a-i distruge cariera.

Replica a venit foarte repede din partea Igăi Swiatek. Aceasta a transmis faptul că și este de părere că ITIA ar trebui să clarifice diferențele pentru a nu exista discuții.