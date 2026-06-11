Simona Halep și-a dezvăluit cel mai mare vis. A radiat de fericire când a spus totul

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Este una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc, chiar dacă nu mai joacă. Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, iar acum și-a dezvăluit cel mai mare vis. A spus totul cu zâmbetul pe buze și în cuvinte emoționante.

Simona Halep, proiect special după ieșirea din tenis

Simona Halep (34 ani) este în centrul atenției prin prisma relației pe care o are cu milionarul Dorin Mateiu (58 ani). Între cei doi îndrăgostiți este însă nu pare să stea în calea fericirii lor. Cuplul este discret, dar de curând a fost .

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Fotografiile sunt amintiri pe care fostul număr 1 mondial le păstrează cu sfințenie în inima sa. Are o carieră impresionantă în spate care a fost expusă cu ajutorul realității virtuale. Multe dintre pozele realizate pe teren au fost transpune printr-o metodă de interacțiune care stimulează simțurile oamenilor.

Experiență inedită a avut loc la Cluj-Napoca, la unul dintre cele mai noi muzee interactive. Privind felul în care a decurs parcursul său profesional Simona Halep a făcut o mărturie unică. Fosta tenismenă a dezvăluit care este ținta pe care își dorește să o atingă acest proiect special ce i-a adus un zâmbet larg pe chip.

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„Astăzi am văzut în premieră experiența imersivă «Din România, Simona Halep», la Mina Cluj. M-a emoționat foarte tare să retrăiesc, prin imagini, momente care au însemnat atât de mult pentru mine. Au fost multe amintiri și multe emoții”, a notat Simona Halep, pe paginile sale de socializare, la secțiunea Stories.

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Simona Halep: ”Sper să le ofere încredere să își urmeze visele”

„Privind acest parcurs mi-am amintit cât de mule lecții, sacrificii și bucurii au stat în spatele fiecărui pas făcut pe teren. Sper ca această experiență să le ofere și altora încredere să își urmeze visele. Dacă măcar un copil va pleca de aici mai motivat să creadă în el, atunci acest proiect și-a atins scopul”, a completat șatena.

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Ulterior, Simona Halep a ținut să mulțumească echipelor cu care colaborează de ceva vreme. Concret, este vorba de persoanele care au lucrat la albumul care reprezintă o biografie vizuală a carierei sale. Pe lista întocmită de campioana mondială se mai află și cei care se află la cârma celui mai mare eveniment multi-sport din România.

Mai mult decât atât, fostul lider din clasamentul WTA a rămas impresionată de felul în care aceștia au reușit să-i transforme povestea din tenis într-o experiență specială. Aceasta poate fi urmărită de cei interesați la MINA Cluj (Museum of Immersive New Art). Locația și-a deschis porțile în data de 1 noiembrie 2024.

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Proiecția care o are în prim-plan cuprinde toate etapele prin care a trecut fosta sportivă. Instalațiile interactive și spectacolele de new media sunt unele inedite. Ele pot fi urmărite atât de copii, cât și de adulți. Totodată, muzeul funcționează într-un spațiu inedit, și anume o fostă hală industrială care a fost transformată complet.