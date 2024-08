Simona Halep se pregătește de revenirea în circuit, după ce fostul număr 1 WTA a suferit o accidentare la genunchi. Sportiva româncă a decis să-și schimbe antrenorul după doar patru luni.

Simona Halep și-a schimbat antrenorul! Cine o va pregăti pe fostul număr 1 WTA

Colaborarea dintre Carlos Martinez și Simona Halep a ajuns la sfârșit, după doar patru luni. , la o lună distanță de momentul în care românca a primit o veste de senzație, anume că j.

Așa cum anunță , Simona Halep are un nou antrenor în staff, anume Daniel Dobre, un tehnician cu care românca a făcut performanțe notabile pe parcursul carierei.

Daniel Dobre a făcut parte din staff-ul tenismenei la turneul de la Wimbledon din 2019, competiție la care Simona Halep a învins-o în două seturi pe Serena Williams, scorul fiind de 6-2, 6-2.

„Simo” a dat semne încă de acum săptămâni că Daniel Dobre va reveni în staff-ul ei. Românca a mers în Italia în încercarea de a-și rezolva problemele la genunchi, moment în care a făcut o postare pe pagina proprie de Instagram.

„Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase! Am fost în Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea.

A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Sper să revin curând pe teren”, de Simona Halep pe .

„Încerc să mă recuperez”

Revenirea Simonei Halep în circuit nu a fost exact așa cum se aștepta publicul. Fostul număr 1 WTA a jucat doar două meciuri de la revenire, ambele pierdute. În ultimul duel disputat, cu McCartney Kessler , „Simo” a acuzat o accidentare și s-a văzut nevoită să abandoneze.

„Mă așteptam să fie greu la revenire, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez.

Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic.

Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai mai grave de acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare”, a declarat Halep, pentru .