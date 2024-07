Simona Halep și blestemul Jocurilor Olimpice! Londra – Rio de Janeiro – Tokyo – Paris: ruta durerii

s-a dat pe iulie. La Paris, în complexul Roland Garros. Un nou capitol din cartea unui Deja sunt aproape doi ani. Pe zgura pariziană, românca ar fi fost una dintre favorite. Chiar și după lunga perioadă de pauză la care a fost obligată din cauza suspendării pentru dopaj. Doar că șansa de a-și îndeplini un vis declarat s-a transformat într-un adevărat blestem.

Simona Halep și blestemul Jocurilor Olimpice

Încă din martie, de când Simona Halep a primit dreptul de a reveni în circuitul WTA, au început calculele. Rămasă fără puncte după perioada lungă de inactivitate, românca avea nevoie să intre în primele 400 de jucătoare ale lumii pentru a păstra șanse de a participa la Părea o simplă formalitate pentru o jucătoare de talia Simonei…

Doar că decât ne așteptam cei care o susținem. Cea mai mare problemă este provocată de o accidentare la genuchi care continuă să îi dea probleme. Simona a participat la Miami și Trophee Clarins și la ambele competiții a acuzat dureri. Ba chiar a fost nevoită să abandoneze partida cu McCartney Kessler din Franța.

O altă problemă a fost legată de faptul că Simona nu a fost tocmai… răsfățată de organizatorii competițiilor. A primit în destul de puține ocazii wildcard-uri pentru a participa la competiții. În condițiile în care încă nu a intrat nici măcar în primele 1.000 de jucătoare ale lumii, conform clasamentului WTA, Simona are nevoie de wildcard pentru a juca la competiții ceva mai serioase. Fie din cauza problemelor medicale, fie din cauza scandalului de dopaj, a beneficiat rar de invitații la competiții. Asta deși a demonstrat clar la TAS că nu a fost vorba de intenție în toată nebunia cu dopajul.

În aceste condiții, este greu de spus care este adevăratul motiv pentru care Simona nu e prezentă la Paris. Este accidentată, nu a obținut calificarea și nici organizatorii nu păreau prea grăbiți să o invite prin wild-card. „E un loc foarte special pentru mine, Parisul este orașul meu preferat, de fiecare dată când am timp vin aici să vizitez orașul, nu doar pentru tenis”, declara Simona înainte de debutul la Trophee Clarins. Pentru 2024, planurile legate de Paris rămân strict turistice. Iar blestemul continuă. Deja de 12 ani!

Londra 2012: Singura partidă jucată la Jocurile Olimpice s-a încheiat cu o înfrângere

Cu 24 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam, Simona se poate lăuda cu o carieră strălucitoare. Dar la Jocurile Olimpice are un singur meci disputat în toată cariera! În ciuda faptului că este un obiectiv pe care l-a pus mai de fiecare dată în capul listei la nivel declarativ. În august 2012, când nu împlinise încă 21 de ani, Simona juca singurul ei meci la Jocurile Olimpice. La acel moment, era o jucătoare promițătoare din circuitul WTA. Bătea la porțile TOP 50 în clasamentul feminin. Jucase deja trei finale WTA, una dintre ele cu doar câteva luni înainte, la Bruxelles. Ce-i drept, toate pierdute. Și toate pe zgură.

În 2012, Jocurile Olimpice au fost organizate la Londra, astfel că s-a jucat pe iarbă. O suprafață care nu era neapărat printre favoritele Simonei. Asta deși doar un an mai târziu, câștiga al doilea ei titlu WTA, pe iarbă, în Olanda, la ‘s-Hertogenbosch. Și, desigur, poate cel mai importante rezultat al carierei avea să vină chiar pe iarba londoneză, 7 ani mai târziu, titlul la Wimbledon. Dar să revenim în august 2012, la Jocurile Olimpice…

Simona Halep o înfrunta în turul 1 pe Yaroslava Shvedova, din Kazahstan. La 25 de ani, Shvedova era deja o jucătoare cu experiență în circuitul WTA. Și ceva mai bine clasată, între primele 30 de jucătoare ale lumii. La acea vreme, avea un singur titlu WTA la simplu, cucerit în India, în 2007, pe hard. Dar se remarcase în special în proba de dublu, inclusiv cu titluri de Grand Slam la Wimbledon și US Open, ambele în 2010. Mai experimentată, Shvedova a dominat clar partida și s-a impus cu 6-4, 6-2. Astfel, România nu avea nicio jucătoare în turul 2 la Jocurile Olimpice din 2012, Irina Begu și Sorana Cîrstea fiind și ele eliminate.

Rio 2016: Virusul Zika a făcut-o să renunțe la Jocurile Olimpice când era în formă maximă

Rio de Janeiro avea să fie gazda pentru ediția din 2016 a Jocurilor Olimpice. S-a jucat pe hard, o suprafață pe care Simona avea deja rezultate de top. Inclusiv cel mai important titlu al carierei până la acel moment, Indian Wells 2015. Nu câștigase încă un Grand Slam și nici nu fusese pe locul 1 WTA. Dar termina acel an 2016 pe poziția secundă. Ar fi fost cu siguranță una dintre favorite, în cazul în care ar fi decis să participe.

Cu aproximativ o lună înainte de turneul din Brazilia, Simona detona bomba: „Trebuie să caut informații despre acest virus (n.r. – virusul Zika). Am întrebat mulți doctori și voi vorbi cu medicii din nou după acest turneu”. Virusul Zika, provocat de mușcătura unui țânțar, apăruse în Brazilia în 2015. Iar înainte de Jocurile Olimpice provoca tot mai mari probleme. Nu exista vaccin și era cunoscut că doar în rare cazuri putea duce la afecțiuni grave.

Dar că poate fi mult mai sever pentru femeile însărcinate, ba chiar poate lăsa sechele pentru viitoare sarcini sau chiar poate duce la infertilitate. La doar câteva zile după ce anunțase că prezența sa la Rio este în pericol, Simona comunica decizia sa finală printr-un comunicat pe rețelele de socializare. „După numeroase discuții cu medicii și cu familia, am ajuns la concluzia că riscurile sunt prea mari pentru cariera mea sportivă și pentru sănătatea mea, mai ales ca femeie. Familia este mult prea importantă pentru mine, nu pot risca să nu îmi pot clădi una proprie, după încheierea carierei în tenis”. Punct.

Cu Serena Williams, deținătoarea trofeului, eliminată încă din turul 2, acea ediție a Jocurilor Olimpice avea să producă o surpriză istorică. Monica Puig, din Puerto Rico, jucătoare care nu a fost niciodată în carieră în TOP 20 WTA, reușea să ia medalia de aur. După o finală cu Angelique Kerber. Pentru Simona rămâneau regretele unei mari ocazii ratate prin neprezentare, dar și promisiunea unei prestații mai bune la Tokyo, în 2020.

Tokyo 2021: Olimpiada, mutată de COVID-19 în anul în care Simona suferea cea mai grea accidentare a carierei

Doar că, din cauza pandemiei de COVID-19, Jocurile Olimpice nu au mai avut loc în 2020, așa cum era stabilit, ci au fost mutate în 2021. Un an care pentru Simona Halep avea să vină cu multe ghinioane.

„100 de zile şi un singur vis, de a fi cel mai bun la Jocurile Olimpice. Eu cred că acest vis poate deveni realitate pentru că în spatele lui sunt mii de ore de muncă şi multă dorinţă. Jocurile Olimpice 2020 Tokyo înseamnă pentru mine încredere şi multă mândrie. Ne vedem la Tokyo şi eu sunt Team România”, era mesajul postat de Simona pe 14 aprilie 2021, cu 100 de zile înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

…Doar că mai puțin de o lună mai târziu, pe 12 mai, suferea cea mai gravă accidentare a carierei. A fost nevoită să abandoneze la Roma și un RMN efectuat ulterior arăta o ruptură la gambă. Simona a sperat că se va putea reface cât mai repede, dar loviturile au venit rând pe rând. Inițial, a fost nevoită să se retragă de la Roland Garros în acel an. Ulterior, a fost nevoită să renunțe și la turneul de la Wimbledon, unde ar fi trebuit să își apere titlul pe care îl cucerise în 2019.

Anunțul care confirma că blestemul legat de Jocurile Olimpice continuă pentru numărul 1 WTA avea să fie făcut de Mihai Covaliu, președintele COSR, la emisiunea „Tema Zilei”, de la TVR 1, pe 28 iunie 2021: „Simona Halep nu va participa, nu va fi portdrapel al României. Suntem foarte triști, știm cât de mult și-a dorit Simona să participe la Jocurile Olimpice. A dat totul la o parte pentru acest obiectiv”. Din nou punct.

Acea ediție a Jocurilor Olimpice aducea o nouă surpriză, chiar dacă nu la fel de mare precum cea din 2016. Belinda Bencic se impunea la Tokyo și aducea medalia de aur pentru Elveția. Argintul i-a revenit Marketei Vondrousova, din Cehia, iar Elina Svitolina lua bronzul pentru Ucraina.

33 de ani va împlini Simona Halep pe 27 septembrie

24 de titluri WTA a câștigat Simona Halep în carieră, două de Grand Slam, la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019)

37.000.000 de euro a câștigat Simona Halep în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis (începută în 2006)

Horia Tecău și Florin Mergea, singura medalie olimpică României: argint la Rio 2016

În întreaga istorie a participărilor la Jocurilor Olimpice, România a obținut o singură medalie în turneul de tenis. A venit chiar la Rio de Janeiro, unde Simona Halep a declinate participarea din cauza virusului Zika. Și a fost obținută în proba de dublu masculin, de Horia Tecău și Florin Mergea.

Au avut un parcurs spectaculos și au luptat până la ultima clipă pentru aur. Dar au cedat în cele din urmă, scor 2-6, 6-3, 4-6, în fața spaniolilor Marc Lopez și Rafael Nadal. Până în finală, Mergea și Tecău trecuseră de Delbonis / Duran (Argentina), Gonzalez / Reyes-Varela (Mexic), Melo / Soares (Brazilia) și Johnson / Sock (SUA).

„În decembrie 2014, am făcut primul antrenament cu Florin Mergea, iar atunci am hotărât că ne luăm angajamentul să facem echipă pentru Olimpiadă. La finalul acelui prim antrenament, am făcut o poză cu Florin, în care țineam medalia la gât, zâmbeam și o prezentam publicului, eram fericiți. A fost un moment unic, ne-a încărcat cu o energie incredibilă. Atunci, am început să lucrăm la această experiență, la drumul nostru spre Rio. Acea încredere, că putem obține o mare performanță, am avut-o încă de atunci, iar tot ce am făcut mai departe a pornit de acolo, de la decizii de echipă și până la antrenamente. În august, 2016, am făcut și poza oficială, reală, pe podium”, a dezvăluit Tecău în 2023, la Casa TIFF.

În schimb, Florin Mergea recunoștea ulterior, într-un interviu pentru GSP, că ar fi putut fi aur pentru România dacă el și Horia nu ar fi avut unele disensiuni în trecut, care au dus la încheierea colaborării lor, în 2008: „Sunt de părere și acum că toate probleme din trecut, toate neînțelegerile pe care le-am avut s-au revăzut în acea finală în care aveam nevoie de absolut orice legătura între noi pentru a câștiga”.