Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video

O nouă ediție de Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj. Evenimentul de top din calendarul tenisului feminin este gata pentru un nou episod memorabil. Ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian înaintea tragerii la sorți.

Simona Halep, legată pe viață de Transylvania Open. „Pentru mine este un loc foarte, foarte aproape de inimă. Aici a fost ultimul meu meci oficial”

Competiția se va desfășura între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, în incinta BTarena din Cluj-Napoca. Transylvania Open se află la cea de-a șasea ediție, meciurile urmând să se dispute indoor, pe suprafața hard. Turneul reunește la start 32 de jucătoare pe tabloul de simplu și 16 echipe înscrise la dublu.

Fosta mare jucătoare de tenis, iar acum a vorbit despre sentimentele care o leagă de competiție.

„Aici de 6 ani de zile, în fiecare an, este din ce în ce mai frumos. Pentru mine este un loc foarte, foarte aproape de inimă, aici am jucat mereu bine. Ultima dată a fost special, fiind ultimul meu meci oficial. Vrea să vă felicit, este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră, și mai ales pentru viitoarele campioane, care vor să facă ceva în tenis și vor să ajungă cât mai sus.

Este un eveniment minunat, binevenit în țara noastră. E minunat să mă aflu la Cluj, chiar dacă din altă postură, dar tot la fel de specială!”, a spus inițial Simona Halep.

Jaqueline Cristian, onorată să fie prezentă la Transylvania Open

Jaqueline Cristian, , va participa la Transylvania Open 2026. Tânăra sportivă a spus de asemenea cât de mult apreciază acest turneu și cât de încântată este să se afle aici, mai ales în prezența Simonei Halep.

„Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, este o onoare. Am venit cu sufletul deschis, revin mereu cu foarte mult drag la Cluj. Aveți un turneu incredibil aici, chiar este la superlativ. Pentru mine este foarte special, este turneul meu favorit după grand slamuri.

Vreau să mă bucur de o săptămână cât mai lungă și faptul că sunt alături de Simona aici este o extra motivație, o extra energie pe care vreau să o folosesc în direcția potrivită săptămâna asta. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest turneu magic!”, a spus și Jaqueline Cristian.

Tabloul principal de la Transylvania Open 2026. Cu cine joacă româncele

Tabloul principal al ediției din acest an a fost stabilit. Româncele Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, dar și Emma Răducanu se află la start și au aflat cu cine vor juca prima dată. Iată rezultatul tragerii la sorți:

Emma Răduceanu – Greet Minnen

Ruxandra Bertea – Kaja Juvan

Q – Ana Bogdan

Miriam Bulgaru – Olga Danilovic

Xinyi Wang – (Q)

Gabriela Ruse – Rebeka Masarova

Mayar Sherif – Oleksandra Oliynykova

Ella Seidel – Anna Bondar

Anastasia Potapova – Lucia Bronzetti

Karolina Pliskova – Anastasia Zakharova

Veronika Erjavec – (Q)

Kamilla Rakhimova – Sorana Cîrstea

Antonia Ruzic – Yue Yuan

Sara Sorribes Tormo – Viktoriya Tomova

Tian Rakotomanga Rajaonah – (Q)

Camila Osorio – Jaqueline Cristian