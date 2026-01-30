Sport

Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video

Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj, revine anul acesta cu o nouă ediție de top. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian la evenimentul dedicat tragerii la sorți.
Alex Bodnariu, Mihai Dragomir
30.01.2026 | 20:22
Simona Halep declaratii emotionante la tragerea la sorti pentru Transylvania Open 2026 Un loc foarte foarte aproape de inima Ce a zis Jaqueline Cristian Foto Video
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
6 poze
Vezi galeria
Cum arată tabloul principal de la Transylvania Open 2026. Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

O nouă ediție de Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj. Evenimentul de top din calendarul tenisului feminin este gata pentru un nou episod memorabil. Ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian înaintea tragerii la sorți.

Simona Halep, legată pe viață de Transylvania Open. „Pentru mine este un loc foarte, foarte aproape de inimă. Aici a fost ultimul meu meci oficial”

Competiția se va desfășura între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, în incinta BTarena din Cluj-Napoca. Transylvania Open se află la cea de-a șasea ediție, meciurile urmând să se dispute indoor, pe suprafața hard. Turneul reunește la start 32 de jucătoare pe tabloul de simplu și 16 echipe înscrise la dublu.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a revenit la Transylvania Open, însă în calitate de de ambasador onorific. Fosta mare jucătoare de tenis își încheia oficial cariera aici la ediția de anul trecut, iar acum a vorbit despre sentimentele care o leagă de competiție.

„Aici de 6 ani de zile, în fiecare an, este din ce în ce mai frumos. Pentru mine este un loc foarte, foarte aproape de inimă, aici am jucat mereu bine. Ultima dată a fost special, fiind ultimul meu meci oficial. Vrea să vă felicit, este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră, și mai ales pentru viitoarele campioane, care vor să facă ceva în tenis și vor să ajungă cât mai sus.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Este un eveniment minunat, binevenit în țara noastră. E minunat să mă aflu la Cluj, chiar dacă din altă postură, dar tot la fel de specială!”, a spus inițial Simona Halep.

ADVERTISEMENT
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a...
Digisport.ro
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”

Jaqueline Cristian, onorată să fie prezentă la Transylvania Open

Jaqueline Cristian, care a jucat la începutul acestui an la WTA Adelaide 2026, va participa la Transylvania Open 2026. Tânăra sportivă a spus de asemenea cât de mult apreciază acest turneu și cât de încântată este să se afle aici, mai ales în prezența Simonei Halep.

„Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, este o onoare. Am venit cu sufletul deschis, revin mereu cu foarte mult drag la Cluj. Aveți un turneu incredibil aici, chiar este la superlativ. Pentru mine este foarte special, este turneul meu favorit după grand slamuri.

ADVERTISEMENT

Vreau să mă bucur de o săptămână cât mai lungă și faptul că sunt alături de Simona aici este o extra motivație, o extra energie pe care vreau să o folosesc în direcția potrivită săptămâna asta. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest turneu magic!”, a spus și Jaqueline Cristian.

Tabloul principal de la Transylvania Open 2026. Cu cine joacă româncele

Tabloul principal al ediției din acest an a fost stabilit. Româncele Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, dar și Emma Răducanu se află la start și au aflat cu cine vor juca prima dată. Iată rezultatul tragerii la sorți:

  • Emma Răduceanu – Greet Minnen
  • Ruxandra Bertea – Kaja Juvan
  • Q – Ana Bogdan
  • Miriam Bulgaru – Olga Danilovic
  • Xinyi Wang – (Q)
  • Gabriela Ruse – Rebeka Masarova
  • Mayar Sherif – Oleksandra Oliynykova
  • Ella Seidel – Anna Bondar
  • Anastasia Potapova – Lucia Bronzetti
  • Karolina Pliskova – Anastasia Zakharova
  • Veronika Erjavec – (Q)
  • Kamilla Rakhimova – Sorana Cîrstea
  • Antonia Ruzic – Yue Yuan
  • Sara Sorribes Tormo – Viktoriya Tomova
  • Tian Rakotomanga Rajaonah – (Q)
  • Camila Osorio – Jaqueline Cristian
Transylvania Open 2026
Tabloul principal de la Transylvania Open 2026. Foto: FANATIK.

 

Simona Halep și Jaqueline Cristian, declarații tari la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026

Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off!...
Fanatik
Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off! Fac precum maimuțele din cauza jucătorilor”
Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la...
Fanatik
Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român
Lazio – Genoa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Anunț important din...
Fanatik
Lazio – Genoa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Anunț important din Italia cu privire la Dan Șucu! Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Radu Naum a fost student la 'facultatea de macarale și excavatoare': 'Voiam să...
iamsport.ro
Radu Naum a fost student la 'facultatea de macarale și excavatoare': 'Voiam să fiu ca taică-miu, dar el a zis: «Peste cadavrul meu!»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!