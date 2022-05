Simona Halep și Patrick Mouratoglou pun țara la cale la Roma! Cum au combinat utilul cu plăcutul. Video

Simona Halep a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Madrid de Ons Jabeur, însă și în perspectiva competiției de la Roma și Paris.

Simona Halep a ajuns la Roma și așteaptă să își afle adversara din primul tur

Turneul de la Roma se va desfășura în perioada 9 – 15 mai, iar Simona Halep a ajuns în capitala Italiei încă de pe data de 5 și a profitat de timpul liber pentru a face o plimbare prin centrului orașului „celor șapte coline”.

Vineri, 6 mai, Simona Halep a revenit pe zgură și a efectuat primul antrenament la Foro Italico, fiind filmată de organizatorii turneului din capitala Italiei.

Simona Halep revine la Roma, unde anul trecut a trebuit să se retragă din cauza unei accidentări, însă nu va fi cap de serie și ar putea avea parte de un adversar dificil încă din primul tur.

Simona Halep a câștigat turneul de la Roma în urmă cu doi

Vestea bună e că Simona Halep nu are puncte de apărat și datorită jocului bun pe care l-a arătat și la Madrid ar putea urca mult în clasamentul WTA, unde .

De altfel, Simona a reușit să câștige în urmă cu doi ani la Roma, după o finală împotriva Karolina Pliskova (Cehia), când adversare a abandonat în setul doi.

Ce au declarat Simona Halep și Patrick Mouratoglou după eliminarea de la Madrid

Simona Halep a dezvăluit cum a reușit să o surprindă Ons Jabeu pentru : „N-am simțit bine mingea pentru că nici ea nu mi-a dat ritm și a alternat cadența execuțiilor foarte mult și la un moment dat am intrat în panică. N-am mai simțit terenul, nu am mai simțit ce trebuie să fac. Am încercat să stau până la final și să găsesc ritmul dar n-am reușit, a jucat mai bine. Am de învățat multe din meciul ăsta.

Sper, data viitoare, să fiu mai bună! Jabeur are o mână extraordinară și parcă tot timpul m-a surprins. Am fost și eu mai lentă, am fost mai înceată în tot ceea ce am făcut și, probabil, d-asta n-am putut să ajung la scurtele ei”.

De cealaltă parte, antrenorul a felicitat-o pe Simona Halep pentru prestația solidă pe tot parcursul turneului de la Madrid: „Felicitări pentru meciul mare făcut, Ons Jabeur. Prima noastră săptămână se oprește aici, Simona Halep. Sunt entuziasmat pentru ce urmează. Ne vedem la Roma. Sunt mândru de tine”, a scris fostul tehnician al Serenei Williams pe Instagram.

„Roma nu a fost construită într-o zi, așa că am venit devreme. Săptămâna viitoare nu poate veni îndeajuns de repede”, a fost mesajul lui Patrick Mouratoglu și al staff-ului Simonei Halep după ce au ajuns la Foro Italico.