Cum revine Simona Halep în top 10 WTA după turneul de la Miami! Nici Sorana Cîrstea nu renunță la locul 1 în România!

după Indian Wells, dar și cu speranțele date de câteva evoluții bune în California, Simona Halep s-a mutat pe coasta de Est. A ajuns la Miami cu gânduri mari și . Perspectivele pentru revenirea în top 10 sunt acum reale, chiar dacă misiunea este foarte complicată.

Simona Halep este în ascensiune în clasamentul WTA și poate visa că revine în top 10 WTA după turneul de la Miami

La actualizarea de luni, 21 martie, , în urcare de șapte poziții. Are 2.221 de puncte, iar diferența față de top 10 s-a micșorat. Sunt acum 754 de puncte distanță de Ons Jabeur, ocupanta locului 10. Totuși, Simona este avantajată de faptul că are foarte puține puncte de apărat la Miami.

La ediția din 2021 de la Miami, Simona Halep se retrăgea înaintea partidei cu Anastasija Sevastova, din turul 3. Obținuse o singură victorie, la Caroline Garcia, în trei seturi. Astfel, turneul i-a adus o zestre de doar 65 de puncte. Ceea ce în perspectiva luptei pentru acest an înseamnă mult mai puțină presiune.

Cu puține puncte de apărat, Simona Halep poate să privească doar în sus în clasament. Am analizat situație jucătoarelor pe care românca le poate depăși la Miami și punctele pe care acestea le au de apărat în Florida. Și acestea sunt ferite de presiune la Florida. Niciuna dintre cele 10 jucătoare pe care Simona le poate depăși nu a mers mai sus de turul 3 la Miami 2021.

Simona Halep are de apărat doar 65 de puncte la Miami, dar nici jucătoarele aflate în raza ei nu sunt în prea mare presiune

9. Garbine Muguruza 3190 de puncte în clasamentul WTA / 12o puncte de apărat la Miami

10. Ons Jabeur 2975 / 120

11. Danielle Collins 2971 / 35

12. Jelena Ostapenko 2860 / 65

13. Emma Răducanu 2699 / 0

14. Anastasia Pavlyuchenkova 2473 / 0

15. Angelique Kerber 2352 / 65

16. Victoria Azarenka 2336 / 120

17. Cori Gauff 2280 / 10

18. Elena Rybakina 2261 / 100

Jucătoarele care vor fi sub presiune vor fi, în mare, chiar cele de pe primele locuri în clasamentul WTA. Plus Bianca Andreescu, finalistă la Miami 2021, locul 44 WTA în prezent. Aceasta nu este în turneu și va continua să se prăbușească în clasament. De asemenea, Ash Barty pierde cele 1000 de puncte câștigate anul trecut. Nici ea nu este prezentă la Miami. Sakkari, locul 3 WTA, are de apărat o semifinală, la fel ca Svitolina. Jucătoarea din Ucraina este chiar în spatele Simonei, pe locul 20.

Chiar dacă jucătoarele din fața ei nu au multe de apărat, Simona Halep poate profita că distanțele nu sunt mari. Câteva victorii în Floria o pot aduce fără probleme în top 15, sau chiar mai sus. Și Emma Răducanu, pe care o poate înfrunta în turul 3, este o țintă accesibilă pentru Simo. Mai ales că o poate scoate din turneu pe britanică în cazul unei victorii.

Revenirea în top 10 este posibilă, dar improbabilă în acest moment. Este clar că Simona Halep ar trebui să câștige turneul pentru a avea o șansă. În plus, ar avea nevoie de rezultate neconvingătoare pentru jucătoare ca Muguruza, Jabeur, Collins, sau Ostapenko.

Sorana Cîrstea își face și ea calculele pentru a fi racheta numărul 1 a României. Are nevoie de minimum semifinale la Miami pentru a trece peste Halep

Sorana Cîrstea rămâne și ea într-o poziție excelentă în clasamentul WTA, locul 27, deci nu renunță la lupta pentru a fi racheta numărul 1 a României. În ciuda înfrângerii de la Indian Wells, încă o mai poate depăși pe Simona. Se poate întâmpla chiar la Miami! Mai ales că Sorana nu are nici ea multe puncte de apărat. Doar 35, după ce anul trecut s-a oprit în turul 2. Ce-i drept, nu a avut bye în 2021, așa cum se întâmplă în acest an.

Sorana Cîrstea are 1865 de puncte în clasamentul, 356 mai puține decât Halep. Diferența reală ar fi chiar de 326, dacă ținem cont de punctele pe care le are de apărat fiecare. În aceste condiții, Sorana ar avea nevoie de cel puțin semifinale în Florida pentru a spera că o depășește pe Halep. Iată cele 3 scenarii.

Sorana Cîrstea ajunge în semifinale, iar Simona Halep nu trece de turul 2

Sorana Cîrstea ajunge în finală, iar Simona Halep nu trece de sferturi

Sorana Cîrstea câștigă la Miami și e peste Halep indiferent de rezultatul Simonei