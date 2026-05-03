Simona Halep, surpriză deosebită pentru fanii săi. Imaginile postate de campioana noastră: ”Familie, călătorie…”

Simona Halep, 34 de ani, este fără îndoială cea mai mare jucătoare de tenis pe care a dat-o România. A câștigat două turnee de Grand Slam (Roland Garros și Wimbledon), a fost 64 de săptămâni pe prima poziție în ierarhia mondială și a câștigat zeci de titluri WTA. După retragere, viața marii noastre campioane este una perfectă. Din când în când, aceasta își mai încântă fanii cu momente speciale.

Ce surpriză plăcută le-a făcut Simona Halep milioanelor de urmăritori din online: ”Am luat din nou racheta de tenis în mână!”

Timp de un deceniu, Simona Halep a fost constant cea mai bună jucătoare de tenis din România. În acest interval, mulți ani, românca a dominat copios tenisul la nivel mondial. După ce a scris istorie în ”sportul alb”, Simona Halep a intrat într-o binemeritată vacanță. În 2026, campioana noastră va participa la turnee demonstrative importante din România și Republica Moldova.

Până să revină pe teren, pe care le întreprinde în țară sau în alte destinații exotice. Din ce în ce mai des, pe platformele de socializare unde este activă, fosta sportivă își ”dezvăluie” o parte dintre experiențele relaxante în care este implicată. În ultima zi a lunii aprilie, Halep a postat pe Facebook și Instagram mai multe imagini superbe.

A atras atenția și mesajul care însoțește aceste imagini: ”Album de poze din aprilie: familie, călătorii, resetare… și am luat din nou racheta de tenis în mână”. O parte dintre fotografii au o conexiune cu tenisul (racheta, outfitul caracteristic), iar restul sunt legate de călătoriile, peisaje superbe, dar și de bucatele tradiționale de Paște, cum sunt ouăle roșii.

Cine sunt numele importante din sport și vedetele care au apreciat pozele Simonei Halep

În doar câteva ore, acest veritabil ”album” de l-a postat pe Facebook și pe Instagram a atras zeci de mii de aprecieri, sute de comentarii și zeci de distribuiri. În general, au reacționat oamenii simplii care urmăresc zi de zi orice mișcare pe care o face marea noastră campioană din tenis.

La o privire mai atentă vedem faptul că și unele vedete din sport sau muzică au reacționat. Astfel, Răzvan Marin sau Ianis Hagi au apreciat postarea fostei sportive. O fostă rivală din circuitul WTA, Paula Badosa, din Spania, aflată pe locul 103 în clasamentul WTA, a lăsat un comentariu. De asemenea, Denise Tănase, fostă componentă a formației Bambi, a transmis și ea niște inimioare.

Iată doar câteva dintre mesajele fanilor Simonei Halep postate la aceste imagini: ”Atât de frumoasă!”/ ”Respect si admirație fără margini pentru omul, sportiva Simona Halep!”/ ”Campioana noastră strălucitoare”, Simona, ești superbă!” / ”Sunteți uimitoare și aveți un spirit excelent” / ”Ne e dor de tine. Vrem să te vedem pe teren”.

Când va reveni Simona Halep pe teren

În această lună, Simona Halep revine pe terenu de tenis. Pe 23 mai, la Chișinău, are loc un eveniment sportiv de anvergură. Românca și argentinianul Juan Martin del Potro, 37 de ani, câștigător și el de Grand Slam (US Open) vin în Republica Moldova pentru a participa la deschiderea oficială a Centrului Național de Tenis.

Fanii de peste Prut vor avea șansa de a-i vedea pe teren, într-un meci demonstrativ spectaculos. În țara vecină, Simona Halep, alături de Radu Albot, vor înfrunta echipa formată din Juan Martín del Potro și Lia Belibova.

Fără îndoială, evenimentul anului pentru Simona Halep are loc ”acasă”. Legendare noastră sportivă își va încheia cariera de tenis profesional la Sports Festival 2026. Acesta va avea loc între 11 și 14 iunie la Cluj-Napoca. Meciul este programat pe 13 iunie, la BTarena, și va reuni jucători și personalități marcante ale tenisului mondial. Lui Halep i se vor adăuga Darren Cahill, antrenorul cel mai important din carieră, fosta sa rivală, ucraineanca Elina Svitolina și jucători precum francezul Gael Monfils și românul Andrei Pavel.