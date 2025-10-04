Simona Halep, surpriză uriașă! Sportiva a primit un buchet generos de trandafiri și a postat un mesaj neașteptat

De când a divorțat de Toni Iuruc, Simiona Halep nu a mai fost văzută în compania unui alt bărbat. Multă lume s-a întrebat dacă aceasta are într-adevăr pe cineva în viața ei, însă subiectul nu a fost dezbătut.

Simona Halep a primit un buchet uriaș de trandafiri

Iată însă că sportiva a publicat o fotografie care a generat numeroase semne de întrebare. Aceasta a primit un buchet uriaș de trandafiri și nu a ratat ocazia de a împărtăși acest lucru cu urmăritorii ei.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, Simona Halep a publicat o imagine cu buchetul uriaș, alături de un mesaj subtil. „Azi, 101 este numărul iubirii…”, a scris Simona Halep, în dreptul unui Insta Story.

Nu este clar de la cine a primit sportiva buchetul, însă mulți se întreabă dacă nu cumva aceasta ar putea avea un nou iubit. Momentan însă, Halep nu pare dispusă să mai vorbească atât de mult despre viața personală.

Oricum ar fi, un lucru este clar și anume că încă de anul trecut, speculații tot exista. Fostul lider WTA a tot postat imagini cu diferite buchete de flori pe contul de socializare. Astfel, nu e exclus să fie vorba și despre un ”admirator”.

Cum s-a schimbat viața sportivei după divorțul de Toni Iuruc

Viața Simonei Halep s-a schimbat total după divorț. Separarea de Toni Iuruc a venit , care i-a afectat cariera. De asemenea, nu a durat mult, iar ulterior sportiva s-a și retras din tenis.

Într-un interviu acordat pentru WeAreTennis, Simona Halep și-a deschis sufletul în urmă cu un an de zile. Sportiva dezvăluia că a fost lovită de un val de evenimente negative care au afectat-o destul de tare.

Dacă până atunci vedea doar partea bună a vieții, iată că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru ea. De atunci, sportiva a început să ia în calcul și posibilele evenimente rele care mai pot apărea.

Simona Halep, lovită de un val de probleme după divorț

„A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi.

Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit (n.r. zâmbește). Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții. N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o.

Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta”, spunea Halep.

Amintim faptul că Simona Halep și Toni Iuruc au divorțat în luna septembrie 2022. Separarea a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de cununia religioasă. De asemenea, .

După ce relația s-a încheiat, sportiva a decis să se concentreze pe carieră și nu a mai vorbit despre viața ei amoroasă public. Iată însă că de mai bine de un an de zile, tot circulă zvonuri că ar exista cineva în viața ei. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi confirmat la un moment dat de ea.