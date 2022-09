Simona Halep va ieși din top 10 WTA până la finalul anului. Turneul la care pierde cele mai multe puncte este din România

Simona Halep a anunțat săptămâna trecută ca nu va mai participa la niciun turneu WTA până la începutul anului viitor. Astfel, Simona va pierde puncte prețioase și va părăsi topul primelor 10 jucătoare din lume.

Simona Halep va ieși din top 10 WTA până la finalul anului 2022

Simona Halep a anunțat după startul colaborării cu Patrick Mouratoglou că principalul obiectiv este revenirea în top 10 WTA. Zis și făcut. , Simona Halep a revenit în primele 10 tenismene ale lumii.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon va pica, însă, în clasament și va părăsi top 10 WTA, în urma până la începutul anului viitor. Cauza principală a fost operația de rinoplastie suferită de Simona Halep la începutul acestei luni.

Aflată pe locul 9, cu 3.025 de puncte, Simona ar urma să fie depășită de nume precum Garcia, Muguruza, Kudermetova sau Kasatkina.

Simona Halep va pierde puncte prețioase de la Transylvania Open

Simona Halep va pierde cele mai multe puncte la Cluj, acolo unde anul trecut a jucat finala. . Un total de 180 de puncte va pierde Halep după turneul din România.

Tot în luna octombrie, Simona va pierde punctele adunate la Indian Wells (65) și Moscova (100), urmând ca în luna noiembrie să se scadă și punctele obținute la Linz (110).

Rămâne de văzut ce loc va ocupa românca la finalul sezonului. În 2021, Simona a terminat stagiunea pe locul 20 WTA.

Simona Halep, a treia jucătoare ca număr de victorii a anului

Pe lângă faptul că nu va putea reveni la turneul de la Cluj, acolo unde vor evolua Emma Răducanu, Barbora Krejcikova sau Irina Begu, Simona Halep declară forfait și în întrecerile de la Tokyo, Ostrava, San Diego, Guadalajara sau Turneul Campioanelor.

Simona avea șanse reale să se califice la Turneul Campioanelor. Sportiva din România ocupa a 8-a poziție, ultima care asigură participarea la competiția desfășurată anul acesta în Statele Unite.

Totuși, Simona face parte dintr-un top select al jucătoarelor care au obținut cele mai multe victorii în acest an. Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros și US Open, conduce detașat topul cu 55 de victorii în acest an. Pe locul 2 se află, Ons Jabeur cu 44 de reușite, în timp ce pe locul 3 se situează Simona Halep cu un total de 39 de victorii.

Topul celor mai multe victorii obținute în acest an în circuitul WTA: