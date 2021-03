Deși anunțase inițial că nu va evolua pentru România la Fed Cup, Simona Halep a anunțat că s-a răzgândit și că va reprezneta țara la prestigiosul turneu.

Fondată în urmă cu 58 de ani, Fed Cup este o competiție extrem de importantă la nivel internațional, iar prezența Simonei Halep va reprezenta un important imbold moral pentru echipa României.

România va juca în play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, rebotezată Billie Jean King Cup, la Cluj-Napoca. Duelul cu Italia se va disputa în Sala Politalentă, în perioada 16-17 aprilie.

Simona Halep va juca în România – Italia, la Fed Cup: „Am avut timp să mă recuperez”

Simona Halep a anunțat că s-a răzgândit cu privire la participarea la Fed Cup, numită acum Billie Jean King Cup. Inițial, cea mai importantă jucătoare din tenis din România anunțase că nu va juca în play-off-ul cu Italia.

„Am declarat anul trecut, în decembrie, că nu o să joc la Fed Cup pentru că aș fi vrut să fiu fresh la Olimpiadă. Dar nejucând în această săptămână deloc, am avut timp să mă recuperez. Așa că o să joc la Fed Cup.

Am făcut mereu tot posibilul să câștig, am jucat și accidentată. Mă bucur că am șansa să joc din nou, sunt foarte bine pentru a merge acolo și pentru a câștiga niște puncte pentru România.

Vreau să fie o atmosferă frumoasă și să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga. Mereu au fost frumoase trăirile și speciale când am jucat pentru România. E foarte diferit să joci pentru România.

Emoția de la Fed Cup este cu totul și cu totul altceva. Îți dorești să câștigi pentru echipă și pentru țara ta. Aici nu e ca la turneele individuale, unde jucăm doar pentru noi. M-am descurcat bine la Fed Cup, nu mă plâng.

Am dat mereu tot ce am avut, chiar și mai mult. Este o uper atmosferă la Cluj, tot publicul este plin de energie, ne transmite să mergem mai departe, chiar dacă nu jucăm la fel de bine pe cât ar trebui. Sper să avem public”, a spus Simona Halep la Digisport.

Joacă și la Olimpiada din 2024: „Vreau să câștig și acolo ceva”

Numărul 2 din ierarhia WTA este deja pregătită să reprezinte România la Jocurile Olimpice din vara lui 2021, dar a anunțat că are de gând să joace și la Olimpiada din 2024!

„În planul meu este să joc și Olimpiada din 2024. Planul meu e să fiu bine fizic și să câștig și acolo ceva. Mai joc, o să mai stau prin preajmă”, a încheiat Simona Halep.