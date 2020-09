Simona Halep va juca și în proba de dublu la Roma. Cu cine va face pereche în Italia

Jucătoarea de tenis Simona Halep a luat decizia de a juca și în proba de dublu la turneul WTA Roma, care se va desfășura în perioada 12-21 septembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Competiția din capitala Italiei, de categorie Premier 5, este ultima înainte de turneul de Grand Slam de la Roland Garros, turneu la care Halep visează să câștige din nou trofeul.

Calificările de la Paris încep pe 21 septembrie, iar meciurile de pe tabloul principal debutează pe 27 septembrie. Finala feminină va avea loc pe 10 octombrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Roma, Simona Halep va participa și la dublu

Simona Halep a declinat invitația de a participa la US Open, turneu care se desfășoară în aceste zile, și a decis să joace în acest final de an doar în Europa, înscriindu-se la Roma și Roland Garros. Mai mult, în Italia va evolua și în proba de dublu.

Cea mai bună jucătoare a României s-a înscris pe lista preliminară pentru proba de dublu de la Foro Italico, acolo unde va face pereche cu Monica Niculescu. Pe listă mai figurează perechea Raluca Olaru/Anna-Lena Friedsam, iar la masculin vor evolua Horia Tecău și Jean-Julien Rojer.

ADVERTISEMENT

În proba de simplu de la Roma, doar Simona Halep a fost acceptată în mod direct, în timp ce în calificări vor evolua Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Țig, Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu.

Românca a fost nominalizată pentru jucătoarea lunii august alături de franțuzoaica Fiona Ferro și bielorusa Viktoria Azarenka, Halep ajungând în această poziție după ce a caștigat turneul de la Praga.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Halep recunoaşte că are planuri mari în privinţa Roland Garros-ului, unde are un titlu şi a mai jucat două finale, pierdute la Şarapova şi Ostapenko, dar că va aborda competiţia fără presiune, pas cu pas.

Campioana noastră a dezvăluit că s-a uitat destul de puțin la meciurile din acest an de la US Open, că nu are o favorită pentru acest turneul, dar speră ca una dintre jucătoarele din România să câștige competiția.

ADVERTISEMENT