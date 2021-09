Simona Halep va pierde şi locul 14 WTA săptămâna viitoare! Ce puncte i se mai şterg din clasament

S-a împlinit un an de la ultimul trofeu câştigat de Simona Halep în circuitul WTA, la Roma. La actualizarea clasamentului de luni, 20 septembrie, românca pierde punctele obţinute în 2020 la Foro Italico. Din 900 va păstra doar unul, pentru participarea la ediţia din 2021 a aceluiaşi turneu.

Simona Halep mai pierde astfel alte trei poziţii în clasament şi . Românca a rămas cu un total de 3152 de puncte. Departe de top 10, care este închis de Petra Kvitova, cu 4060 de puncte.

Barbora Krejcikova urcă două poziţii, pe cinci, cea mai bună clasare a carierei. Nu sunt schimbări pe podium, cu Ashleigh Barty lider peste Sabalenka şi Pliskova. Iată cum arată top 10:

Ashleigh Barty 10.075 Aryna Sabalenka 7.720 Karolina Pliskova 5.315 Elina Svitolina 4.860 Barbora Krejcikova 4.668 Iga Swiatek 4.571 Sofia Kenin 4.413 Naomi Osaka 4.326 Garbine Muguruza 4.135 Petra Kvitova 4.060

Simona Halep va mai pierde puncte în clasament, pentru că . Se dispută turneul de categorie WTA 500 de la Ostrava.

La următoarea actualizare WTA, pe 27 septembrie, Simona Halep va mai pierde alte 105 puncte, pe care le obținuse în 2019, la Wuhan. Ceea ce înseamnă că va mai coborî cel puțin un loc în clasament. O depășește Angelique Kerber și o trimite pe 15. Elena Rybakina poate trece și ea de româncă dacă va ajunge în finala turneului de la Ostrava. Asta ar însemna locul 16 pentru Halep.

Simona Halep riscă să iasă din top 15 WTA pentru prima dată după opt ani! 14 octombrie 2013 este ultima actualizare la care Simona era în afara top 15, pe 18. A urcat apoi pe locul 14 și și-a continuat ascensiunea spre top 10, la începutul anului 2014.

Deși nu a mai jucat de la US Open 2021, Emma Răducanu crește în continuare în clasament. Profită că nu are puncte de apărat din 2020. Sare peste Karolina Muchova și ajunge pe locul 22, cea mai bună clasare a carierei. Are 2571 de puncte.

Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA. Sorana rămâne peste Halep în ierarhia Race

La actualizarea de săptămâna viitoare, Emma Răducanu ar putea să se întoarcă pe locul 23, asta dacă Paula Badosa va câștiga turneul de la Ostrava.

Sorana Cîrstea, care a jucat sferturi de finală la Portoroz, urcă și ea în clasament, trei locuri, pe 37. Are 1745 de puncte. În top 100 rămâne și Irina Begu, deși a pierdut opt poziții și a ajuns pe 62. De asemenea, intră și Gabriela Ruse, pe 99, cea mai bună clasare a carierei.

Sorana Cîrstea este cea mai bună jucătoare din România în clasamentul WTA Race, care contabilizează exclusiv rezultatele obținute în 2021. Este pe locul 34, în urcare poziţie. Halep pierde un loc şi ajunge pe 39. În top 100 Race mai sunt Begu (74), Ruse (76) şi Bogdan (93)