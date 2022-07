Simona Halep, vacanță de lux în Grecia. Primele imagini cu fostul lider WTA și Toni Iuruc. Foto

FANATIK a anunțat în exclusivitate că fostul lider mondial și soțul său Toni Iuruc au ales ca destinație din Marea Egee.

Imagini din vacanța Simonei Halep în Grecia

După o perioadă extrem de aglomerată, cu multe meciuri și emoții la nivel înalt, Simona Halep se relaxează în vacanța din Grecia. Dubla campioană de Grand Slam a postat mai multe fotografii alături de Toni Iuruc și mai mulți prieteni de familie.

ADVERTISEMENT

”Îmi reîncarc bateriile!”, a scris campioana noastră la pozele postate pe contul de Instagram. Fanii au reacționat imediat la vederea imaginilor și i-au urat Simonei să se relaxeze înaintea sezonului de hard din SUA.

La finalul meciului pierdut în fața Elenei Rybakina în semifinale la Wimbledon 2022, fostul număr 1 mondial anunţa că în următoarea perioadă se va odihni, după seria lungă de meciuri.

ADVERTISEMENT

”Scopul meu acum este o vacanță pentru că am muncit mult (n.r. zâmbește). Am nevoie de puțină odihnă”, spunea Simona Halep, după eliminarea de la Wimbledon.

Unde va juca Halep înainte de US Open

Prima competiție la care Simona Halep va participa după Wimbledon 2022 este Citi Open, care avea loc la Washington, în perioada 1-7 august. Este greu de crezut că românca va mai juca undeva în luna iulie, mai ales că sunt doar turnee de zgură, cu excepția celui de la Praga.

ADVERTISEMENT

Fostul lider mondial a bifat de-a lungul carierei o singură participare la turneul din capitala SUA. Se întâmpla în urmă cu cinci ani, în 2017. Anul în care, în octombrie, devenea numărul 1 mondial.

Apoi, românca va mai juca la , așa cum a confirmat antrenorul Patrick Mouratoglou. ”Programul este clar: începe cu o vacanță, de care are nevoie. Apoi, urmează Washington, Toronto, Cincinnati și US Open, cu o săptămână de antrenamente. S-a antrenat destul și are un ritm foarte bun. E mai bine să joace”, a declarat francezul.

ADVERTISEMENT

Aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, pe 13 noiembrie. Evenimentul va fi urmat de o petrecere selectă, la Cazinoul Sinaia, cu aproape 300 de invitaţi.