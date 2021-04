Simona Halep, vești bune înainte de debutul la WTA Stuttgart: ”Nu am mai avut dureri”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a oferit vești bune înainte de debutul la WTA Stuttgart și a anunțat că nu a mai resimțit niciun fel de durere la antrenamentele efectuate în Germania.

Românca a plecat încă de sâmbătă la Stuttgart, dar atunci afirma că nu este sigură că va putea evolua , o decizie finală urmând să ia la fața locului în funcție de cum se va simți.

Jucătoarea din România a primit bye în runda inaugurală și va juca direct în turul 2. Abia miercuri își va afla adversara, iar debutul în competiție se va produce în cursul zilei de joi. Simona speră să poată ajunge la un nivel fizic cât mai bun până atunci.

Veștile despre starea de sănătate a Simonei Hale sunt din ce în ce mai bune, iar campioana noastră este pregătităî să ia startul la WTA Stuttgart și chiar visează să câștige trofeul.

”Mă simt mult mai bine. Am început să joc de 5-6 zile. Și acasă am jucat de câteva ori. Nu am avut dureri. Am venit aici, m-am antrenat de două ori, nu am dureri. Dar la meci e altfel decât la antrenament și aștept cu nerăbdare să văd cum mă simt la primul meci”, a declarat Halep pentru digisport.ro.

”Aici alunecă terenul destul de mult. Faptul că este în sală schimbă un pic reperele jocului. Nu este suprafața mea favorită, dar am făcut o semifinală aici, am avut meciuri bune în trecut. Am încredere că am șansa mea, dar va fi dificil. Încerc să joc cât se poate de bine și sper fără dureri”, a mai spus românca.

Halep vrea să câștige tot pe zgură

”Am avut mai mult de două săptămâni de pauză şi tratament pentru umăr. Mă simt mult mai bine. Îmi doresc mult titlul la Stuttgart. Este un turneu minunat şi unul dintre obiectivele mele este să îl câştig. Vreau să câştig toate turneele pe zgură, dacă este posibil”, a afirmat Halep și în presa din Germania.

