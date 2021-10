Simona Halep, vești bune pentru fani după victoria cu Jaqueline Cristian: „Mă simt bine și mă bucur de tenis!”

„Simo” a mărturisit că se simte mai bine și că poate continua turneul de la Cluj la capacitate maximă, spunând că atunci când a intrat pe teren nu a mai resimțit nicio durere și s-a bucurat de tenis.

Simona Halep nu a avut emoții împotriva conaționalei sale, terminând meciul după două seturi scurte identice, scor 6-1, 6-1.

Vești bune date de Simona Halep fanilor după victoria cu Jaqueline Cristian

fanilor la finalul meciului cu Jaqueline Cristian, spunând că se simte mult mai bine și că în timpul confruntării nu a resimțit nicio durere:

„Mi-am tratat spatele aseară și ieri dimineață, mă simt mai bine și mă bucur că am putut câștiga. Am fost mai bine, am simțit ceva la antrenament, dar sunt obișnuită, am trecut repede peste și durerea nu am mai simțit-o în meci, m-am bucurat de tenis.

Am întâlnit o adversară bună, care are un viitor frumos în față. Am lucrat cu antrenorii mei pentru a servi mult mai puternic. Sperăm să pot să servesc la fel, pentru că mă ajută mult”.

„Am cei mai buni antrenori din România, mă simt grozav cu ei, mă fac să cred în mine și atunci când zâmbești mereu, ai șansa să lucrezi mult mai bine.

Este o bucurie să pot juca o semifinală la Cluj, e o presiune în plus, dar mă și motivează mai mult să joc mai bine”, a mai spus Simona Halep la finalul meciului.

„Îmi doresc foarte mult să câștig turneul!”

și despre viitoarea adversară peste care poate da, mai exact învingătoarea meciului dintre Emma Răducanu și Marta Kostyuk, spunând că își dorește enorm să câștige turneul de la Cluj.

„Cu Kostyuk am jucat, o știu, pe Emma nu o știu, dar cu oricine aș juca, voi da totul pe teren pentru a câștiga, îmi doresc foarte mult”, a recunoscut Simona Halep.

