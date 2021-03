Simona Halep, vilă de lux de peste 1.000.000 de euro pe malul lacului Snagov. Imagini exclusive Fanatik

Simona Halep și-a achiziționat 10.000 de metri pătrați pe malul lacului Snagov, acolo unde se ridică locuința de lux în care se va muta cu iubitul său, Toni Iuruc. FANATIK dezvăluie în ediția print din luna februarie imagini în premieră cu locul unde jucătoarea noastră a investit peste un milion de euro, propunându-și să se stabilească aici, poate chiar în toamna acestui an.

Simona Halep își pregătește deja cu mare atenție locul unde își va stabili cartierul general după retragerea din tenis. Va împlini 30 de ani în toamna acestui an, pe 27 septembrie, mai vrea să joace câteva sezoane, „încă nu știu cât”, dar e normal să se gândească unde-și va crește copiii pe care a spus în mai multe rânduri că și-i dorește.

Teren de 10.000 de metri pătrați, chiar lângă fostul domeniu al lui Ionuț Lupescu

FANATIK a aflat locul unde se ridică în acest moment casa de vis a Simonei Halep. Locuința unde se va muta împreună cu iubitul său Toni Iuruc, după cum dezvăluie apropiați ai cuplului. Am aflat unde e construcția și am mers la fața locului pentru mai multe informații și, bineînțeles, pentru fotografii în premieră.

Terenul de 10.000 de metri pătrați cumpărat de Simona, pe care se construiește casa, este chiar vizavi de fostul domeniu al lui Ionuț Lupescu! Cei implicați evită să dea sume privind tranzacția, e ceva normal până la urmă, dar vorbim de sute de mii de euro!

O străduță îngustă și neasfaltată, unde un SUV ar avea probleme, duce la noul palat!

Nu e chiar foarte greu să găsești locul unde se ridică noul palat al Simonei. Ajungi la Izvorani, lași pe stânga complexul sportiv și faci dreapta pe o străduță neasfaltată și cu destul noroi, unde un SUV ar avea serioase probleme. Parcă nu ar fi totuși locul pe care-l căutăm… Dar fiind multe construcții care se ridică tocmai acum, te gândești că, probabil, noii proprietari vor rezolva cu siguranță un viitor acces de milionari. De ce nu chiar o barieră cu cod la intrare…😊

Găsim relativ ușor locul unde-și face Simona casă. Terenul pe care se construiește e imens. La poartă „tronează” un anunț privind firma care se ocupă de lucrare, termenul de predare a lucrării și autorizația eliberată de Primăria Ciolpani. Casa se vede hăt departe, la vreo 150 de metri de poartă. Până la ea este parcarea, imensă, un drum de acces asfaltat deja, o rulotă a muncitorilor, dar și utilaje și multe materiale de construcții.

„Da, e viitoarea casă a Simonei. E superbă!”, confirmă pescarul. „Azi sunt liber, mâine merg să car Covizi!”

E greu să pătrunzi în curte. Și nu ne-am propus să sărim garduri. Așa că dăm o tură pe partea cealaltă a terenului pe care se construiește. E cale lungă, pentru că ocolim o zonă foarte mare. O luăm spre zona opusă a lacului, care se închide tocmai în cotul format de străduța îngustă de care aminteam mai sus. Cea pe care am venit.

Vrem să obținem o ultimă confirmare că este chiar casa Simonei. Prin stufăriș, ajungem în vreo 15 minute pe partea dinspre lac. Vedem pontoanele caselor de vizavi, printre care se află și a Simonei. Ne intersectăm cu un pescar de week-end și încercăm să păstrăm liniștea. Să nu-i deranjăm treaba. Ne confirmă ceea ce doream. „Da, aici își face Halep palat. E superbă casa din ce mi-au spus muncitorii din zonă care muncesc la ea”.

Omul are mai mult chef de vorbă decât credeam. Ne povestește de ce vine aici în timpul liber, ce grătar a făcut de dimineață sau programul de a doua zi. „Azi sunt liber, dar mâine merg să car iar Covizi! Lucrez la ISU! Nu e deloc simplu de un an de zile. Așa mă mai relaxez și eu…” Sunt cuvintele care ne readuc la realitatea pandemică…

Locul unde sportivii de la hotel o pot admira pe Simona pe lacul Snagov

Revenim la casă. La curtea imensă. La peisajul senzațional care se vede în jos, spre lac. E iarnă, e foarte frig, dar iarba care coboară spre lac e de un verde… artificial! Obținem imaginile pe care ni le dorim. Le obținem pentru că există, totuși, locuri – dacă le cauți! – pe unde poți intra fără bilet de acces.

Cam toate casele din jur sunt ridicate pe terenuri imense, cu dependințe, cu hangare pentru bărci. Unele dintre ele sunt nelocuite, dar și lăsate în paragină. Chiar și fără sisteme de securitate, ceea ce nu este deloc în regulă.

De pe gazonul care duce spre lac se văd balcoanele de la hotelul sportivilor din Complexul Olimpic. Și reciproca e, deci, valabilă. Sportivii din hotel, mai ales în zilele de vară, vor putea privi fără emoții cum Simona se va plimba cu barca pe lac și va acosta la propriul ponton. Că doar barca „e la scară” la cum arată tot ce se ridică la palatul de la Izvorani.

Două bazine de înot, fix la ieșirea din sufragerie, își așteaptă apa și locatarii!

Ceea ce descoperim pe domeniul cumpărat de Simona Halep este fabulos. Lăsând deoparte locuința construită după ultimele standarde, ceea ce se pregătește în jur creează o senzație de altceva. E „wow”, dar prin simplitate și spațiu. Poți să respiri… Ancorați la vremurile de azi, poți să respiri în voie, fără mască… Fără teamă… Te încarci, te relaxezi, asculți liniștea… Probabil despre asta e vorba până la urmă…

În spațiul din fața casei s-au pus deja „bazele” celor două bazine, unul mai mare, celălalt pentru copii, probabil. Ambele își așteaptă doar apa și locatarii… Mai în stânga se pregătește și „locuința bărcilor”, dar pe proiectul la care lucrează firma sunt multe alte locații ce se vor ridica la fel ca ciupercile după ploaie. Și cât mai repede, pentru că oamenii se mișcă foarte bine.

Simona și Toni și-au propus să se mute în 2021 departe de lumea dezlănțuită

În mod normal, lucrarea ar trebui finisată în 2022, dar sunt semnale că Simona și Toni și-au propus să se mute în noua locuință în a doua jumătate a acestui an. Aici, la Izvorani, la malul apei, în liniștea unde timpul ar vrea să se oprească. Nu-i permite însă lumea asta dezlănțuită și plină de neprevăzut.

30.748.105 euro…

…a câștigat Simona Halep în cariera sa, începută la nivel profesionist în 2006. „Vârfurile” au fost, evident, cele două premii obținute la turneele de Grand Slam câștigate: 2.524.415 euro la Wimbledon 2019 și 2.147.808 euro la Roland Garros 2018 (sume brute, înainte de impozitare, cum sunt toate cele menționate).

Anul trecut, răvășit de pandemia de COVID-19, Simona a jucat în 6 turnee, a câștigat 3 (Dubai, Praga, Roma), a „prins” semifinalele la Australian Open, a ieșit din „sferturi” la Adelaide și în „optimi” la Roland Garros.

Premiile obținute de Simona Halep în 2020

Dubai (câștigat) – 578.394 euro

Praga (câștigat) – 20.750 euro

Roma (câștigat) – 213.672 euro

Australian Open (semifinale) – 598.034 euro

Adelaide (sferturi) – 18.592 euro

Roland Garros (optimi) – 173.387 euro

Top 5 mondial all time

Serena Williams – 77.717.023*

Venus Williams – 34.825.376

Maria Șarapova** – 32.185.708

Simona Halep – 30.748.105

Caroline Wozniaki** – 28.220.885

* Sumele sunt în euro ** Jucătoare retrase din tenisul profesionist

Micul „imperiu” imobiliar al Simonei

O mare parte a banilor câștigați din tenis, Simona i-a investit în afaceri imobiliare. În afară de vila de la Snagov, mai are, în București, împreună cu Toni, o „viluță” de 600.000 de euro și o „soră” a acesteia în Complexul „Stejarii” al lui Ion Țiriac, de „numai” 500.000 de euro. La Constanța are, de asemenea, o vilă care se întoarce după soare, cum se spune popular, iar în locul fostei cafenele „SH”, prima ei investiție imobiliară, a construit un hotel tip „boutique”. În partea de nord a stațiunii Mamaia, Simona are un hotel și un bloc de locuințe, în care și Ilie Năstase a cumpărat două apartamente. Mai deține Pensiunea „Drachenhaus” din Poiana Brașov și hotelul cu același nume din centrul istoric al Brașovului. Iar cea mai recentă investiție, 600.00 de euro, este în câteva zeci de hectare de teren în satul Culmea, care aparține de Ovidiu, județul Constanța, unde a plantat viță de vie și vrea să construiască o cramă și un hotel. Simona vrea să scoată de acolo, în câțiva ani, un vin care să-i poarte numele.

Sponsorii care-i dau mai mulți bani decât WTA!

La fel ca orice mare sportiv întrec al lumii, Simona își „trage” grosul veniturilor sale din contractele de sponsorizare cu diferite branduri mondiale sau naționale. Doar în 2020, de exemplu, Simona a primit 7.444.500 de euro din sponsorizări, de 4,6 ori mai mult decât a câștigat pe terenul de tenis, 1.602.829 de euro.

În februarie 2018, a semnat cu Nike, 2 milioane de euro anual plus câte un milion pentru fiecare Grand Slam câștigat. Până acum a luat două, Roland Garros în 2018 și Wimbledon 2019. Anul trecut, Simona a „contabilizat” aproape 7,5 milioane de euro din sponsorizări, ea fiind „imaginea” unor companii cunoscute, în afară de Nike, precum Hublot (ceasuri de lux – Elveția), Wilson (echipament sportiv – SUA, care-i furnizează rachetele), Dedeman (cel mai mare retailer în bricolaj din România), Dorna (companie din portofoliul Coca-Cola HBC România, cel mai mare producător de băuturi răcoritoare din țară), Rexona (brandul care produce deodorantul antiperspirant numărul 1 în lume), Avon Cosmetics România (liderul pieței românești de cosmetice), Mercedes-Benz România (subsidiară a marelui grup german Daimler AG) sau Banca Transilvania (cea mai mare bancă din România după active).