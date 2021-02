Simona Halep vrea revanșa în optimile Australian Open: „Știu ce am de făcut cu Iga Swiatek”

După ce a eliminat-o pe Veronika Kudermetova cu scorul de 6-1, 6-3, Simona Halep a obținut biletul de acces în optimile de la Australian Open, acolo unde o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek (17 WTA).

Românca poziționată pe locul 2 în ierarhia WTA susține că este foarte încântată de perspectiva de a o întâlni din nou pe campioana de la Roland Garros și este gata să își ia revanșa după eliminarea de la Paris.

De asemenea, Halep crede că este foarte important că a reușit să treacă cu bine peste prima săptămână de la Antipozi, pe care o consideră una „de supraviețuire” și se declară încrezătoare în propriile forțe.

Simona Halep gata de revanșă în optimile Australian Open: „Am șanse cu Iga Swiatek”

Fericită după victoria cu Veronika Kudermetova și încântată că va avea ocazia să petreacă în Australia sărbătoarea de Valentine’s Day, Simona Halep a declarat că este pregătită să joace din nou cu Iga Swiatek.

Poloneza a eliminat-o pe jucătoarea clasată pe locul 2 în ierarhia WTA de la Roland Garros după ce a învins-o în faza optimilor de finală cu 6-1, 6-2. În prezent, Swiatek s-a calificat în optimile turneului de la Antipozi după ce a treut de franțuzoaica Fiona Ferro.

„Cu Iga Swiatek, va trebui să fac multe lucruri într-o manieră diferită față de ce a fost la Roland Garros. Acolo a fost un meci foarte rapid, nu am simțit meciul, a fost foarte alertă și foarte puternică atunci. Însă e un meci pe care îl dau uitării. Voi discuta cu staff-ul meu și voi analiza ceea ce trebuie să fac mai bine.

O să mă concentrez pe jocul meu, la fel ca întotdeauna. Atenția mea trebuie să fie îndreptată doar către mine, pentru că atunci când joc bine, am mereu șanse să câștig.

Pentru optimi, nu cred că pot îmbunătăți prea multe lucruri într-un timp atât de scurt. Trebuie doar să fiu încrezătoare și să am încredere în jocul meu și în mine. Să dau tot ce am mai bun, pentru că știu că va fi greu. Ea lovește puternic și vine cu moral bun după ce a câștigat un turneu de Mare Șlem. Va fi o altă zi, un alt meci. Dacă sunt concentrată și aptă fizic, sunt sigur că am o șansă bună.

Nu sunt surprinsă că Iga a câștigat la Roland Garros. Când a jucat contra mea, am văzut-o că simte bine jocul și că are un nivel foarte ridicat de încredere. Cred că nu s-a gândit prea mult la ce se întâmplă, pur și simplu și-a făcut jocul și i-a ieșit de minune”, a spus Simona Halep, anticipând duelul cu Swiatek.

Încântată după prima săptămână: „Cum zicea Pete Sampras…”

După ce a câștigat în primele trei tururi de la Australian Open, Simona Halep s-a declarat extrem de încântată de modul în care a reușit să abordeze prima săptămână a turneului de la Antipozi, pe care o consideră esențială din punct de vedere al efortului fizic.

„Sunt foarte încrezătoare și mulțumită după evoluția lucrurilor în prima săptămână de la Australian Open. Am avut meciuri dure, dar sunt fericită că mă simt foarte bine după al treilea. Mi se pare că jocul meu a fost mai bun și m-am simțit și bine din punct de vedere fizic. Prima săptămână e așa cum zicea Pete Sampras.

E despre supraviețuire, pentru că un Mare Șlem nu se câștigă în prima săptămână. Trebuie să câștigi aceste meciuri din prima săptămână, însă a doua contează mai mult, așa că trebuie ridicat nivelul. Așa că va trebui să joc mai bine pentru a câștiga meciurile din săptămâna 2”, a mai spus Halep.

Meciul dintre Simona Halep și Iga Swiatek, din faza optimilor a turneului de Mare Șlem de la Melbourne este programată să aibă loc chiar duminică, în data de 14 februarie. Ora disputării va fi stabilită ulterior de organizatori.