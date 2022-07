Simona Halep face totul pentru a câștiga US Open. Deciziile luate înaintea sezonului de hard. Exclusiv

Simona Halep (locul 16 WTA) este decisă să își mai treacă un Grand Slam în palmares. , în ciuda faptului că, până cum, nu a ajuns niciodată în finala turneului de la Flushing Meadows.

Simona Halep vrea să câștige un nou Grand Slam. Fostul lider mondial a plecat în SUA

Halep are în CV cinci finale de Grand Slam, dar niciuna la US Open. Simona a ajuns de trei ori în ultimul act la Roland Garros (2014, 2017, 2018), o dată la Australian Open (2018) și o dată la Wimbledon (2019). În 2018 s-a impus pe zgura de la Paris, iar un an mai târziu pe iarba de la All England Club.

ADVERTISEMENT

La Flushing Meadows, cea mai bună performanță a realizat-o în 2015, atunci când a ajuns până în semifinale. Anul acesta, ediția US Open 2022 este programată în perioada 29 august – 11 septembrie. La plecarea în SUA, constănțeanca a recunoscut că obiectivul este câștigarea unui Grand Slam.

„Da, de aceea am început să lucrez cu Patrick (n.r. – Patrick Mouratoglou), de aceea am făcut atâtea schimbări și sper să se întâmple.

ADVERTISEMENT

Mă simt bine, am sentimentul plăcut de la Wimbledon, m-am odihnit, m-am antrenat din greu. Nu știu cum o să fie, va fi un sezon pe hard, vom vedea. A fost greu să mă antrenez pe această căldură, dar m-am obișnuit pentru că și acolo va fi la fel de cald.

Îmi doresc să joc cât mai multe meciuri, îmi plac mai mult decât antrenamentele, dar sper să fac și o treabă bună. Sper să joc bine și sezonul acesta la tunreele dinainte, dar obiectivul principal e US Open”, a declarat Simona Halep.

ADVERTISEMENT

Cu gândul să câștige US Open, Simona i-a adus la Snagov pe experții angajați special pentru ea

Întoarsă din , FANATIK a aflat în exclusivitate că Halep i-a adus la Snagov de la Nisa pe francezii Arnaud Restifo, partenerul ei de antrenament, și pe Candice Gohier, fizioterapeuta angajată, pentru ea, de Patrick Mouratoglou.

„Nu am timp să rămân la Nisa pentru că începe turneul (n.r Citi Open de la Washington) foarte curând. Merg direct în America. Dacă fac tot ce mi se zice am o șansă în plus ca să fiu o jucătoare și mai bună.

ADVERTISEMENT

Tot ce se întâmplă se întâmplă bine în viața mea și mă bucur tare mult că a apărut Patrick (n.r. Patrick Mouratoglou, antrenorul ei francez de origine greacă). Mă ajută tare mult și pe partea de tenis și pe partea personală”, a transmis fostul lider WTA.

ADVERTISEMENT

Ce a schimbat Patrick Mouratoglou în jocul româncei

Simona Halep a vorbit și despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou și ce a schimbat francezul în jocul său. Recent, chiar înainte de plecarea în SUA, românca a postat pe Instagram imagini inedite, de la

„Muncesc mult mai mult, de aceea mă simt și mai bine și am mai multă încredere. Dacă fac tot ce mi se spune am o șansă în plus să fiu o jucătoare și mai bună. Tot ce se întâmplă în viața mea se întâmplă bine.

Mă bucur tare că a apărut Patrick. Mă ajută mult și pe partea de tenis, și pe partea personală, mi-a dat încredere și mă face să cred mai mult în mine.

Sunt un pic mai agresivă, asta este obiectivul, nu știu dacă-mi iese mereu pentru că sunt mulți ani în care am jucat altfel, dar cred că vom ajunge acolo unde ne dorim”, a adăugat a 16-a jucătoare a lumii.

Înainte de US Open, Simona Halep va juca la trei turnee în luna august: Washington (1-7 august), Toronto (8-14 august) și Cincinnati (15-21 august).