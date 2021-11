Ce face Simona Halep de Ziua Națională a României: „Visul meu a fost tot timpul să mi se cânte imnul””

Simona Halep a decis în acest an din cauza noii tulpini africane de COVID-19 și deja se pregătește pentru turneul de Grand Slam de la Australian Open.

Campioana noastră a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României pe care o va sărbători la București de această dată.

Simona Halep a dezvăluit cum va petrece de Ziua Națională a României

Simona Halep nu renunță la programul strict nici de 1 decembrie, când va avea antrenament, iar după ar vrea să mănânce împreună cu staff-ul ei mâncarea preferată din copilărie: „Voi sărbători pe terenul de tenis (n.n. râde). Am antrenament! Probabil, împreună cu băieții, cu echipa, vom mânca ceva bun. Mămăliguța cu brânză și smântână îmi place. Mâncam des când eram copil. Îmi plac mai multe”.

Pentru jucătoarea de tenis, cea mai autentică experiență trăită pentru România este participarea la Fed Cup, unde a reușit performanțe extraordinare: „Fed Cup e cel mai autentic lucru românesc pentru că joc doar pentru țară, joc într-un mod diferit, nu mai este doar pentru mine și pierd sau câștig pe barba mea. Acolo e o echipă, sunt emoții diferite și mult mai stresant dar și foarte frumos”.

„Visul meu a fost tot timpul să mi se cânte imnul pe teren și asta mi s-a întâmplat la Roland Garros”. – Simona Halep

Simona Halep îi îndeamnă pe străini să viziteze România: „E o țară superbă”

Simona Halep consideră că România este o țară așa cum și-ar dori orice om și le-a găsit românilor un singur defect:„E o țară superbă, avem locuri minunate la munte, la mare, tot ceea ce ar putea să își dorească cineva și spun mereu că oamenii sunt prietenoși atunci când întâlnesc străini. Un popor talentat, puțin negativist, dar e o țară frumoasă”.

Din cauza programului extrem de aglomerat, Simona Halep nu a reușit niciodată să viziteze locurile pe care și le dorește din România, însă are în plan să facă asta anul următor: „N-am vizitat țara prea mult și îmi pare rău. Am vrut să merg în Bucovina, dar n-am apucat. E greu să lipsesc câteva zile, dar în viitorul apropiat vreau să vizitez toată țara”.

Halep e fericită că îl are din nou pe Teo Cercel în echipă: „Accidentările au fost destul de grave”

Simona Halep nu a fost mulțumită de colaborarea cu vechiul preparator fizic și va lucra pentru , pe care l-a concediat la nervi în urmă cu aproape doi ani:

„Accidentările au fost destul de grave poate și pentru că nu l-am avut pe Teo și nu am făcut ce a trebuit în acești doi ani, dar nu mai vreau să mă gândesc la ce a fost și să mă bucur că este din nou în echipă și muncesc zi de zi fără să mai comentez”.

Simona consideră că pregătirea fizică este cel mai importantă în acest moment, iar dacă va reuși să se mențină la nivel ridicat din acest punct de vedere și să evite accidentările ar putea să mai câștige un turneu de Grand Slam și de ce nu chiar pe următorul de la Australian Open.

„Fizicul e cel mai important. Trebuie să fiu aptă pentru un nivel cât mai ridicat, să nu apară accidentări pentru că sunt foarte grele și te recuperezi mult mai greu după o vârstă. La 30 de ani deja se simte schimbarea corpului. Soțul meu a adus un mare plus în viața mea și sunt bucuroasă. El mă susține să mai joc tenis așa că totul e okay”.

Simona Halep despre posibilitatea de a mai câștiga un turneu de de Grand Slam: „Tot ce vine e un bonus”

„E foarte greu să mă mai gândesc la asta. Nu știu dacă va mai fi posibil. Nu știu de ce mai pot fi în stare dar muncesc și văd de la zi la zi. Nu mai am presiune. Tot ce vine e un bonus și vreau doar să mă bucur de ceea ce se întâmplă.

Este mult mai plăcut fără această presiune și privesc tenisul altfel. Parcă am reînceput să joc, binînețeles împlinită profesional este de o mie de ori mai ușor să merg la turnee și să călătoresc.

Personal a fost cel mai bun an, dar medical, profesional a fost cel mai dificil. Abia aștept să treacă. Am câștigat multe turnee pe hard, deci probabilitatea este destul de ridicată dar nu e sigur că o să îl și câștig. Șansă am dar pe hard e un joc diferit și să fiu solidă, pentru că au apărut jucătoare foarte puternice, cu o putere extraordinară și trebuie să fac față la acest nivel”, a declarat Simona Halep la o conferință de presă.