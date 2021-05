Simona Hapciuc, acuzații grave la adresa lui Culiță Sterp de la Survivor România. Ce gest urât ar fi făcut cântărețul

Simona Hapciuc a făcut acuzații grave la adresa lui Culiță Sterp și a dezvăluit ce gest urât ar fi făcut acesta la Survivor România. După ce Zanni și Sebastian l-au criticat pe colegul lor într-una dintre edițiile recente ale show-ului, fosta concurentă a decis să dea cărțile pe față.

În ediția de vineri, după ce au pierdut jocul pentru imunitate, Faimoșii au avut un Consiliu de nominalizare din care nu au lipsit tensiunile. La un moment dat, Zanni a simțit nevoia să mărturisească o greșeală pe care a făcut-o la începutul competiției.

Tânărul a recunoscut că i-a furat mâncarea Elenei Marin, gest pe care l-a negat, inițial. Simona Hapciuc a ținut să spună adevărul despre fostul ei coechipier, pe care îl acuză de furt.

Simona Hapciuc, acuzații grave la adresa lui Culiță Sterp de la Survivor România. Ce gest urât ar fi făcut cântărețul

Simona Hapciuc a făcut publică o conversație legată de Zanni și Culiță, legată de faptul că interpretul de muzică de petrecere ar fi furat și el de câteva ori. Zanni ar fi recunoscut că a furat pentru a-l determina și pe colegul său să facă la fel.

„Și-a dat seama și el că a zis că toate farfuriile lui Culiță s-au spart în capul lui. Că atunci când Zanni a recunoscut că a furat sa așteptat să recunoască și Culiță, iar Culiță i-ar fi zis să nu zică nimic de el”, a fost mărturisirea unui fan al emisiunii, pe care Simona Hapciuc a făcut-o publică.

Blondina a confirmat zvonurile și susține că artistul a furat mai mult decât oricine. „Oh, well…Dacă el nu a zis, vă zic eu…Culiță a furat cât n-a furat nimeni în istoria Survivor.

Bă, și i-am zis lui Zanni să nu se încreadă în el…I-am și dovedit de câteva ori ce lepră e…I-aș da mare bucată lui Zanni acum, pentru că nu m-a ascultat”, a scris Simona Hapciuc pe InstaStory.

Legat de acuzațiile pe care Zanni și Sebastian i le-au adus lui Culiță, Simona Hapciuc a continuat: „Da, băieți, voi ați știut de la început cine este el cu adevărat pe acolo, și totuși v-ați lăsat manipulați de el până ați ajuns să pierdeți pe barba lui…Karma asta…”, a mai scris vedeta.

Culiță Sterp, pus la zid de Zanni și Sebastian

Zanni și Sebastian l-au criticat dur pe Culiță Sterp la Survivor România, chiar într-o ediție recentă a reality show-ului de la Kanal D. Cei doi sunt de părere că artistul nu este deloc o persoană asumată, așa cum încearcă să dea impresia.

„Eu am venit în față și am spus ce am făcut (n.r. i-a furat mâncarea Elenei Marin)! Mi-am asumat și am văzut că după mine, doar Sebi și-a mai asumat când a fost prins! Si Culiță stătea pe spate și mă uitam așa la el, și el se bate cu pumnii în piept în fiecare zi de asumare, de coloană vertebrală!

El cu Elena! Și mă uit în fiecare zi la el și numai noi știm că, de fapt, el nu-și asumă nimic până la capăt! De fapt nu-și asumă nimic, nu că până la capăt!”, a declarat Zanni.

Sebastian Chitoșcă este de aceeași părere și, în plus, a fost deranjat de atitudinea pe care Culiță a avut-o față de el, atunci când era la un pas de bătaie cu Albert.

„Eu știam că el a făcut-o pentru show (n.r. conflictul început de Albert), dar atunci Culiță, pentru că el speculează, momentele astea când cineva face o mică greșeală intervine și spune: Da, că tu ești de vină! Tu puteai să-l omori! Aici nu trebuie să ne batem!”, a spus Sebastian.