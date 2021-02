Simona Hapciuc, dezamăgită că a ieșit de la Survivor România. Pe cine aruncă vina

Simona Hapciuc este extrem de dezamăgită că a fost eliminată de la Survivor România 2021, Faimoasa având și vinovați pentru faptul că a ieșit din competiția sportivă din Republica Dominicană mult mai devreme decât se aștepta.

Blondina este foc și pară pe cei care au propus-o pentru eliminarea din joc, fiind de părere că acei colegi sunt mai slabi decât ea pe traseu. Concurenta susține că nu merita să plece acasă în condițiile în care alții ar fi trebuit să fie în locul ei.

Actrița este de părere că era mult mai bună la probele sportive decât Majga, Jador, Roxana Nemeș sau Culiță Sterp, însă din păcate, faptul că nu s-a implicat în strategii nu a ajutat-o prea mult. Simona Hapciuc s-a ținut departe de grupuri, de aceea a și pierdut.

Simona Hapciuc, supărată că a plecat de la Survivor România

„În niciun caz nu meritam să ies acum. Am fost una dintre cele mai bune concurente, nu doar din echipa Faimoșilor, ci în general. Erau cel puțin 4 persoane care ar fi meritat să iasă înaintea mea: Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună decât ei pe traseu.

Să nu uităm că Survivor nu e doar un joc sportiv, e și un joc de strategii. În momentul în care am venit aici mi-am asumat că voi fi o fire dreaptă, ca în viața de zi cu zi. Nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut.

Cu Jador și Culiță am avut nenumărate altercații, iar celălalte persoane care m-au votat au fost pur și simplu influențate de ei. Băieții din echipa noastră erau majoritatea niște misogni, au spus-o și alte fete, au spus-o și cei din echipa Războinicilor.

Ei își caută în noi soțiile, mamele, servitoarele. Când venea cineva ca mine, care nu se lăsa călcat în picioare, nu am fost o fire prea plăcută”, a declarat Simona Hapciuc după ce a fost eliminată de la Survivor România, în emisiunea „Teo Show”.

Frumoasa blondină și-a motivat și gestul prin care nu a dorit să-și ia rămas bun de la anumite persoane din Republica Dominicană, spunând că au fost nedrepți cu ea și i-au luat șansa de a ajunge în finala competiției de la Kanal D.

Mai exact, fosta concurentă nu i-a îmbrățișat pe Zanni, Jador, Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă, în ciuda faptului că știa că nu va fi văzut cu ochi bun acest gest.

„Majoritatea oamenilor au fost de acord cu ce am făcut. Nu puteam să merg la acei oameni, care m-au votat pe mine pe nedrept, și să îi iau în brațe.

«Bună, vă mulțumesc că mi-ați tăiat visul pe care îl aveam, că ați fost nedrepți cu mine, că m-ați trimis acasă, eu fiind una dintre cele mai bune, acum să ne îmbrățișăm și să fim o mare familie frumoasă».

Adică, ce caracter ar fi arătat asta la mine!? Ar fi arătat faptul că sunt falsă”, a mai spus Faimoasa în emisiunea prezentată de Teo Trandafir la Kanal D.