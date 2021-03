Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri despre războiul interminabil dintre Zanni și Elena Marin de la „Survivor România”, care nu par să înceteze cu scandalul prea curând. Fosta Faimoasă a vorbit despre momentul care a produs ruptura în echipa roșie și a împărțit concurenții în mai multe tabere.

Recent, Elena Marin l-a nominalizat pe Zanni pentru eliminare, lucru care a declanșat un război în toată regula între ea și tânărul cântăreț. Simona Hapciuc consideră că dansatoarea Andreei Bălan nu a trecut peste traumele din copilărie, din moment ce se lasă atât de ușor afectată de vorbele lui Zanni.

Vedeta nu regretă că a intrat în această competiție și este mândră de cele două luni petrecute în Republica Dominicană. Dorul de fiul ei a fpst un motiv în plus să se bucure de întoarcerea pe plaiurile mioritice.

Simona Hapciuc, dezvăluiri despre războiul Zanni – Elena Marin de la Survivor România. Momentul care a produs ruptura în echipa Faimoșilor

Simona Hapciuc a vorbit despre războiul dintre Zannidache și Elena Marin de la „Survivor România” și conideră că tânărul de 23 de ani are acest comportament din cauza traumelor suferite de-a lungul vieții. În schimb, fosta Faimoasă crede că Sebastian Chitoșcă este vinovat de ruptura produsă în echipă.

Mai mult, acesta l-ar fi influențat negativ pe Zanni și înrăutățește și mai mult situația dificilă dintre el și Elena Marin, provocându-i să se certe constant. În opinia Simonei, lucrurile s-au precipitat din momentul în care Sebi a venit în Republica Dominicană.

„Nu știu dacă s-a văzut la televizor, dar la un moment dat m-am dus la Zanni și i-am pus mâna pe umăr să îl calmez. Elena este o victimă, își atrage genul acesta de comportament pentru că ea nu a trecut peste traumele ei din copilărie.

Zanni a fost foarte influențat de o altă persoană, de Sebi. Eu îl consider pe Sebi responsabil de dezbinarea echipei. Zanni înainte o faceă falsă, dar nu existau aceste injurii. Zanni are doar 5 ani de când a ieșit dintr-un centru de plasament, iar în momentul in care atingi anumite subiecte, de cămin, de familie, nu se mai poate controla.

Eu am avut niște certuri cu Zanni, dar nu au fost la nivelul acesta, mi-a spus doar ca mă victimizez și că scot prea mult în evidență că sunt mama singură. La un moment dat i-am zis ca e Lino Golden 2 și mi-a zis: ‘din momentul acesta nu mai avem ce vorbi și îți declar război’”, a declarat Simona Hapciuc la „Teo Show”.

Zanni și Elena Marin continuă războiul și în episodul din această seară, 18 martie, unde își vor arunca alte vorbe grele. Tensiunile dintre ei sunt din ce în ce mai acute.

