Simona Hapciuc, noi dezvăluiri despre scandalul cu Nasrin, de la Antenă: “Am ajuns la terapie din cauza ei”

Invitată, marți, în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Simona Hapciuc a vorbit despre scandalul în care a fost implicată în urmă cu aproximativ două săptămâni. Fosta concurentă „Survivor România” a fost acuzată de colega sa de la Antena Stars, Nasrin, că a lovit-o în baia trustului de televiziune.

Vedeta a povestit, pas cu pas, conflictul în care a fost implicată. Simona neagă ca ar fi lovit-o pe colega sa de la matinal. Conform spuselor sale, Nasrin a vrut să o pălmuiască, iar ea doar s-a apărat.

Simona Hapciuc neagă că între ea și colega de matinal ar fi existat lovituri dure

Tânăra, devenită celebră după , neagă vehement că ar fi lovit-o pe colega sa de emisiune. După cum ea povestește, în baia de la Antena Stars ar fi existat doar o ceartă mai aprinsă.

Simona Hapciuc susține că Nasrin ar fi avut un comportament deplasat față de ea, atât în timpul emisiunilor, cât și în afara acestora. Bruneta ar fi jignit-o în repetate rânduri, numind-o la un moment chiar „nulitate”. În dimineața zilei de 26 noiembrie, Simona Hapciuc nu a mai rezistat și .

La finalul ediției Star Matinal, Nasrin ar fi mers la baie, iar fosta concurentă „Survivor” a urmat-o. Simona Hapciuc recunoaște că era extrem de supărată și a înjurat-o pe colega sa de platou, moment în care bruneta ar fi încercat să îi dea o palmă. După spusele ei, pentru a se apăra, Simona Hapciuc a împins-o pe Nasrin în perete.

„Asta a fost greșeala mea, că fiind foarte nervoasă am început să o înjur. Bine, nu am înjurat-o pe ea. Am spus pe un ton pe care nu pot să-l reproduc: ‘Mai am o lună, lasă-mă în…colo. Nu te mai suport. Mi-ai distrus viața. Mi-ai făcut 4 luni un calvar’. Moment în care ea a încercat să-mi dea cu palma și eu am prins-o de mâini și am împins-o.”, a declarat fosta prezentatoare.

Ulterior, colegii celor două au intervenit. , iar Simona Hapciuc a fost concediată de la emisiunea „Star Matinal”. Cu toate acestea, blondina afirmă că totul este o exagerare din partea colegei ei, menită să îi facă rău.

Simona Hapciuc, la terapeut din cauza lui Nasrin?

Încă de la începutul venirii sale în emisiunea „Star Matinal”, între Simona Hapciuc și Nasrin au existat neînțelegeri. Vedeta show-ului „Mămici de pitici cu lipici” ar fi încercat să-i intre pe sub piele prezentatoarei, dar fără succes.

Rolul de co-prezentatoare a emisiunii „Star Matinal” a obosit-o foarte tare pe Simona Hapciuc și s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul unui terapeut. A încercat, chiar, în repetate rânduri să își dea demisia, după ce băiețelul ei ajunsese să se întrebe de ce plânge mama lui atât de mult.

„Erau tot felul de răutăți care veneau din partea ei. Când vorbeam cu ea și nu vorbea înapoi cu mine. Și pe post și în afara postului. Eu deja ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară. Ideea e că eu ajunsesem la terapie din cauza ei. Plecam de la emisiune, mă duceam acasă și plângeam. M-a găsit fiul meu plângând în baie. A trebuit să-i spun că plâng pentru că mă doare capul.”, a dezvăluit Simona Hapciuc.

