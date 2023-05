Simona Hapciuc se întoarce la iubitul ei, bărbat însurat, ca să îi fie a doua nevastă: ”Nu cred în monogamie”

a fost una dintre cele mai puternice concurente Survivor 2021. Aceasta nu a reușit, din păcate, să ajungă în finală, însă s-a făcut remarcată pe parcursul competiției. Antrenoarea de kickboxing are o viață activă și, mai nou, multe proiecte tv. Chiar și așa, Simona Hapciuc susține că nu o leagă nimic de România.

Simona Hapciuc de la Survivor este pregătită să plece din țară

a readus-o în atenția presei pe Simona Hapciuc. Antrenoarea de kickboxing și-a lăsat bine amprenta în competiție, atât prin punctele aduse pe traseu, cât și prin discursul prompt. Ulterior, ofertele de job au venit din mai multe părți. Și, chiar și acum lucrurile merg bine pentru ea din punct de vedere profesional. Atât de bine încât a primit ofertă și în altă țară.

„Este o perioadă bună profesional. S-a întâmplat să primesc multe proiecte din toate direcțiile și să mă fac remarcată. Prezint Gala RXF, tombolele. Am primit o ofertă de job în Dubai. O să am ocazia să mă mut acolo. Voi lucra pentru fostul meu iubit la firma lui”, a spus Simona Hapciuc pentru FANATIK.

Simona Hapciuc se întoarce în brațele fostului: „A fost iubirea vieții mele”

. Vedeta susține că încă îl iubeste pe bărbatul de origine arabă. În plus, Simona este de părere că pentru iubire trebuie să fugi și la capătul lumii. În plus, și fiul ei are o mare admirație față de bărbat.

Pot spune că el a fost iubirea vieții mele și cel mai important bărbat din viața mea. Dar știi ce este, iubirea noastră a ținut un an și jumătate. Iubirea aceea mare în care faci orice pentru el, fugi și la capătul lumii”, a spus Simona Hapciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fosta Faimoasă de la Survivor România 2021 are multe proiecte în România. Vedeta susține că fix job-ul a ținut-o până acum în țară. După ce proiectele se vor încheia, lucrurile se vor schimba.

„El are o firmă acolo, deține o firmă de construcții. El construiește clădiri de birouri. Mi-a spus să vin la el, să plec din România. Luasem în calcul să mă mut. Apoi a venit proiectul de la RXF despre care am crezut că este un proiect de câteva luni.

Se pare că proiectul s-a întins pe un an. Eu îmi doresc să plec din România în condițiile în care să îl cresc pe Dimi (n.r. fiul ei ) într-un alt mediu decât aici. Eu și fostul meu suntem buni prieteni. Și el are copii. Are trei fete și vorbim mult și pe partea de parenting”, a mai spus fosta concurentă Survivor.

Simona Hapciuc, despre fostul iubit: „Este însurat, dar la arabi este permis să aibă două, trei neveste”

Când dragostea este mare, nimic nu o împiedică pe Simona Hapciuc să fie cu iubirea ei. Nici măcar o soție. Se pare că vrea să își schimbe și religia pentru ca lucrurile să fie „ca la carte”

“El este însurat, dar știi cum este la arabi. Să aibă a doua nevastă, a treia, nu este o problemă. Nici la mine nu este. El m-a întrebat dacă vreau să mă mut acolo, dacă vreau să-mi schimb religia. Eu nu sunt atașată de nicio religie.

Nu aș simți că aș face un sacrificiu. În trecut nu exista monogamie. Monogamia a apărut acum 600 de ani de când biserica a impus asta. Eu nu cred în monogamie. În viață nu aparții nimănui. Singur te naști, singur mori”, a spus Simona, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Și, chiar dacă fostul are un cont consistent în bancă, Simona a ținut să puncteze faptul că ea se descurcă și singură cu banii. „Și aici, în România, am o viață foarte bună și îmi permit să îi ofer copilului meu orice își dorește. Dar, pe mine nu mă ține nimic în România. Nu am mamă sau tată, nu am cățel, îmi iau copilul și bagajul și am plecat”, a mai spus blonda pentru FANATIK.