Simona Pătruleasa a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a plecat de la Kanal D, după aproape 16 ani: „A fost greu”

Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre decizia sa de a părăsi postul Kanal D, explicând că această alegere nu a fost o ușoară, dar a venit ca urmare a unor gânduri mai vechi. Ea a menționat de-a lungul timpului au existat și alte tentative de a încheia colaborarea cu postul, însă aceste intenții au fost înțelese greșit de către cei din jur.

De ce a plecat Simona Pătruleasa de la Kanal D

Simona Pătruleasa . Astfel, oamenii care se obișnuiseră să o vadă la pupitrul știrilor, au fost surprinși în septembrie,

Decizia nu a fost una ușoară, spune ea. De fapt, a gândit-o pentru mult timp. „A fost foarte greu, mai ales ultimul jurnal, pentru că am legat prietenii, pentru că țineam și țin în continuare la colegii mei.

Dar după 20 de ani mă gândeam că o să vină și momentul în care o să pun punct, o să se termine. Deși s-a înțeles cumva greșit că eu nu mai vreau să lucrez în televiziune.

Nu, am încheiat o colaborare și atât. Mi-a fost greu pentru că e normal după 20 de ani. Nu e ușor, e totuși o perioadă foarte, foarte lungă de timp”, a dezvăluit Simona Pătruleasa

Nu se retrage din televiziune

După ani întregi în care a făcut asta zilnic, Simona Pătruleasa și-a dorit să facă o schimbare. Totuși, nu-și dorește să se retragă din televiziune așa cum s-a presupus, ci doar să încheie un capitol din cariera sa. Astfel, este dispusă să accepte alte proiecte, dar care nu țin neapărat de știri.

„Eu proiecte o să mai am, am și o să mai am în televiziune, dar nu știu dacă neapărat legat de știri. Vom vedea”, a explicat vedeta. Simona a afirmat că această schimbare nu a fost una bruscă, ci mai degrabă un proces gradual, marcat de mai multe încercări anterioare.

Ceea ce a convins-o să facă acest pas au fost vârsta și schimbările din viața personală: „Au mai fost aşa tentative. M-am mai gândit și pe la 45 de ani că o să pun punct, apoi am zis că mai pot și că hai să mai vedem. Acum că am schimbat și prefixul, s-a întâmplat și această schimbare”.

Referitor la zvonurile apărute după anunțul plecării sale, Simona Pătruleasa a dorit să clarifice o neînțelegere care s-a răspândit rapid. „S-a înțeles puțin greșit din comunicatul de presă, că eu vreau să mă duc acasă și să gătesc sau să mă ocup de copil.

Mă ocup de copil în continuare și m-am ocupat mereu chiar și când aveam jurnalele. Deci asta nu înseamnă că m-am rupt definitiv. Nu. În niciun caz. Cred că mai am foarte multe de spus și de făcut”, a completat vedeta.