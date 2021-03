Simona Pătruleasa a vorbit despre cel mai dificil moment din căsnicia ei și cum a trecut peste el cu ajutorul soțului ei. Prezentatoarea știrilor de la Kanal D este căsătorită de 13 ani și a recunoscut faptul că există și greutăți între soți.

Vedeta a suferit foarte mult atunci când a primit o veste proastă din partea medicilor și i-a fost teamă că soțul ei s-ar putea îndepărta de ea, însă nu a fost așa, ci din contră.

Mai exact, Simona Pătruleasa nu poate rămâne însărcinată, lucru din cauza căruia a fost devastată. A fost norocoasă să aibă alături un partener atât de înțelegător, fiind convinsă că acest impediment poate aduce divorțul în multe cupluri.

Simona Pătruleasca, despre cel mai dificil moment din căsnicie. Cât de greu i-a fost când a aflat că nu poate rămâne însărcinată

Simona Pătruleasa a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din căsnicia ei după ce a aflat vestea teribilă că nu poate purta un bebeluș în pântece. Sabin, soțul ei, a fost alături de ea și a sprijinit-o în aceste momente dificile, spre deosebire de alte cupluri are aleg calea divorțului.

Cei doi sunt împreună de 16 ani și căsătoriți de 13, iar mariajul nu a fost lipsit de certuri și momente care le-au pus răbdarea și sentimentele la încercare. Prezentatoarea de la Kanal D este acum fericită alături de partenerul ei de viață și au o fetiță minunată, Ingrid.

Cu ajutorul tratamentelor făcute la medic și a fertilizării in vitro, Simona a rămas însărcinată în 2010, iar anul următor a adus pe lume primul și singurul ei copil. Ingrid are nouă ani și mama ei încearcă să-i ofere tot ce are nevoie pentru a fi fericită.

„Cel mai dificil moment din viața noastră a fost acela în care am aflat că nu pot să rămân însărcinată. A fost un moment dureros și greu. Mi-am dat seama că nu orice soț, bărbat, poate duce un astfel de moment.

Mulți tineri au ajuns să divorțeze din acest motiv, pentru că soții erau copleșiți de toată nebunia asta care înseamnă fertilizare in vitro, drumurile la spital. Sabin a fost cel care, atunci când eram cu moralul la pământ, m-a susținut și mi-a dat încredere că vom reuși. Și am reușit”, a declarat știrista pentru VIVA.

Cum este căsnicia cu soțul ei, Savin Ivanof

Simona Pătrileasa a spus că există și certuri între ea și soțul ei, Sabin, dar niciodată nu durează prea mult și nici nu-și adresează cuvinte pe care le-ar putea regreta mai târziu.

„Ca în orice familie, există și disensiuni, ne mai supărăm, suntem diferiți. Dar fiecare, în felul lui, lasă de la el, depinde de situație. Am ajuns la maturitatea de a nu spune lucruri care să rănească”, a mai spus prezentatoarea.