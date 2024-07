, în urma căreia au reușit să se califice în finala probei de dublu vâsle feminin de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Simona Radiș, mesaj războinic după calificarea în ultimul act la dublu vâsle feminin: „Finala va fi o altă luptă”

Ziua de marţi a fost o zi excelentă pentru România în competiţiile de canotaj. Toate cele patru bărci care au concurat în sferturi, semifinale sau recalificări au mers mai departe:

ADVERTISEMENT

sferturi simplu masculin : Mihai Chiruţă – locul 3 în serie, calificat în semifinale

: Mihai Chiruţă – locul 3 în serie, calificat în semifinale semifinale dublu vâsle feminin : Simona Radiş, Ancuţa Bodnar – locul 1 în semifinale, calificate în finală

: Simona Radiş, Ancuţa Bodnar – locul 1 în semifinale, calificate în finală semifinale dublu vâsle masculin : Sebastian Cornea, Marian Enache – locul 3 în semifinale, calificaţi în finală

: Sebastian Cornea, Marian Enache – locul 3 în semifinale, calificaţi în finală recalificări patru rame masculin: Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă – locul 2, calificaţi în finală

Performanța canotorilor români de la Jocurile Olimpice de la Paris a fost excelentă până acum, dar cu siguranță în evidență a ieșit traseul campioanelor olimpice de la Tokyo, Simona Radis și Ancuța Bodnar.

ADVERTISEMENT

Fetele de aur ale României de la Tokyo, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, se aflau pe poziția a 4-a cu 350 de metri înainte de linia de finiș, dar în cele din urmă au reuşit să câştige semifinala. Simona a reacționat în urma calificării în finală.

„A fost o cursă grea și pentru noi și una nu dintre cele mai reușite. Am făcut mici greșeli care s-au văzut. Nu am putut să ne facem un ritm atât de bun care să ne dea încredere, să fim mai în față. Important este că am încheiat bine și finala va fi o altă luptă.

ADVERTISEMENT

Nu a fost niciun moment în care să mă gândesc că vom pierde. Cursele se termină, toate, în același punct, la 2000 de metri, nu mai repede, nu mai târziu. Am dat totul, de aceea am și reușit să recuperăm, de aceea am și trecut primele linia de sosire”, a spus Simona Radiș, .

David Popovici a dat „startul” medaliilor la Jocurile Olimpice de la Paris

, 29 iulie, la proba de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde „rechinul” a reușit să câștige medalia de aur, prima a lotului României de la competiția desfășurată în capitala Franței.

ADVERTISEMENT

După triumful tânărului înotător, românii își pun speranțele pentru o medalie de aur în Simona Radiș și Ancuța Bodnar, care au reușit să obțină prima poziție a podiumului la Jocurile Olimpice din Tokyo, la proba de dublu vâsle feminin.